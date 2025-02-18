Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 148-149

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |17:50 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 148-149
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 148-149. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 148-149 bercerita tentang Elang yang menyadari sudah salah menuduh Amira dari rekaman hasil CCTV.

Elang kemudian teringat pada Imas yang mengatakan akan pergi ke Great Day Park bersama Amira. Elang pun menyusul ke sana untuk bertemu Amira.

Di lain pihak, Maudy juga menyusul ke acara tersebut. Sesampainya di parkiran, Maudy melihat Amira sendirian dan ia pun siap menjalankan rencananya. 

Terbelenggu Rindu
Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Sementara itu, Dion mendapat informasi penting dari Gito. Untuk melanjutkan penyelidikan, Dion mendatangi rumah sakit jiwa dan meminta rekaman CCTV di hari penculikan Amira.

Noah yang ingin bicara berdua dengan Amira, tapi belum ada momen sendirian, merasa kesal karena Vernie selalu didekatnya. Apakah Maudy berhasil menjalankan aksinya pada Amira? 

Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)

