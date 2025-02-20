Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 361

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |19:48 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 361
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 361. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 361 bercerita tentang Adisty yang masih sedih mendengar kabar Pasha kemungkinan besar telah meninggal dunia. 

Kepada Bastian, Adisty mengaku, tengah mengandung anak Pasha. Dia sedih karena belum sempat menyampaikan kabar baik itu kepada suaminya. 

Bastian jadi merasa bersalah karena telah membuat anak yang tidak bersalah kehilangan sang ayah. Dia kemudian memberitahu hal tersebut kepada ibunya, Nora.

Namun Nora terus mencuci otak Bastian. Dia meyakinkan anaknya bahwa apa yang dilakukannya adalah keputusan benar demi membalaskan dendam keluarga mereka.

Sementara itu, Pasha sebenarnya selamat dan ditolong oleh Cantika. Sempat terbangun, namun pandangan pria itu buram dan telinganya berdenging begitu kencang. 

Telusuri berita celebrity lainnya
