Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 360

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 360 sinetron Cinta Berakhir Bahagia pada Selasa, 18 Februari 2025, menghadirkan ketegangan baru setelah polisi menemukan potongan tangan jenazah dengan jam bertuliskan inisial PPW. Jam tersebut diduga milik Pasha.

Kabar ini mengejutkan David yang langsung syok mendengarnya. Namun, di dalam hatinya ia masih belum sepenuhnya percaya bahwa itu benar-benar Pasha. Adis pun akhirnya mengetahui kabar tersebut. Ia menangis histeris, menolak mempercayai kenyataan pahit itu. Sementara itu, Adisty yang tak sanggup menahan kesedihan, tiba-tiba pingsan dan mengalami pendarahan.

Di tempat lain, Bastian berusaha memastikan kondisi Pasha melalui Audra. Ia berpura-pura bersedih atas kabar buruk itu, padahal sebenarnya ia memiliki rencana terselubung. Dalam episode ini, terungkap bahwa Bastian menyimpan dendam lama terhadap David.

Saat Bastian masih kecil, ayahnya meninggal akibat perbuatan David. Ibunya, Nora, bahkan sempat memberikan sebuah foto David kepadanya. Sejak saat itu, Bastian menaruh dendam dan bertekad membuat keluarga David menderita.