Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 358

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 358 berkisah tentang Pasha yang pamit pada Adisty untuk pergi ke lokasi proyek bersama Bastian.

Adisty tiba-tiba merasa sedih dengan kepergian suaminya. Saat sampai di lokasi proyek, Pasha bertemu Rudi, mandor kepercayaannya yang sudah lama tak bertemu.

Pasha senang bisa kembali bekerjasama dengan Rudi. Mereka kemudian melihat suasana sekitar lokasi proyek yang akan disulap menjadi mountain resort.

Saat Rudi hendak menjelaskan tentang koordinat lokasi, ternyata kompas miliknya tak berfungsi. Pasha menawarkan untuk menggunakan jam tangan miliknya yang memiliki fitur kompas.

Rudi pun menggunakannya. Namun saat akan mengembalikan jam tangan itu, Pasha justru meminta Rudi untuk tetap memakainya saat bekerja.