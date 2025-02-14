Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 358

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |17:36 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 358
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 358. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 358 berkisah tentang Pasha yang pamit pada Adisty untuk pergi ke lokasi proyek bersama Bastian. 

Adisty tiba-tiba merasa sedih dengan kepergian suaminya. Saat sampai di lokasi proyek, Pasha bertemu Rudi, mandor kepercayaannya yang sudah lama tak bertemu.

Pasha senang bisa kembali bekerjasama dengan Rudi. Mereka kemudian melihat suasana sekitar lokasi proyek yang akan disulap menjadi mountain resort. 

Saat Rudi hendak menjelaskan tentang koordinat lokasi, ternyata kompas miliknya tak berfungsi. Pasha menawarkan untuk menggunakan jam tangan miliknya yang memiliki fitur kompas.

Rudi pun menggunakannya. Namun saat akan mengembalikan jam tangan itu, Pasha justru meminta Rudi untuk tetap memakainya saat bekerja. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement