Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 10

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 10 bercerita tentang Kasih yang singgah di sebuah mushala. Di sana, dia sempat melihat Charly melintas. Pria itu juga berusaha keras mencari keberadaan Kasih.

Sayangnya, Charly tidak melihat Kasih di mushala tersebut. Kasih akhirnya menginap di mushola agar merasa aman. Keesokan harinya, ia memutuskan mencari jalan pulang ke rumah Charly.

Namun sayangnya, Kasih justru bertemu dengan anak buah Marwan. Sesuai kesepakatan, akhirnya Kasih mau dibawa ke panti yang nantinya akan dijemput oleh Charly.

Sinetron Kasih Jannah. (Foto: MNC Media)

Kasih pun senang karena bisa bertemu kembali dengan Charly. Sementara itu, Nurmala kembali mendapat tekanan dari Merry, napi yang baru saja keluar sel isolasi.

Merry kesal karena Nurmala membuat Mona, anak buah kesayangannya harus dipindahkan ke rutan lain. Hal itu membuat Merry pun terus menyiksa Nurmala.

Apakah anak buah Marwan menepati janjinya agar Kasih dapat bertemu Charly? Saksikan kelanjutan sinetron Kasih Jannah di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Kamis (20/2/2025), pukul 14.30 WIB.**

(SIS)