Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 146-147

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 146-147 bercerita tentang Biru, Amira, dan Ratna yang menjenguk Arkana yang baru sembuh dari sakit.

Kedekatan mereka membuat Noah dan Vernie semakin cemas. Ratna dengan tegas meminta Maudy yang masih tinggal dengan mereka untuk segera pergi dari rumah Noah.

Sementara itu, Dion memberitahu Biru bahwa Yadi memang pelaku human trafficking. Namun ada kecurigaan dan motif lain tentang penculikan Amira karena mereka biasanya hanya menargetkan korban laki-laki remaja, bukan wanita.

Di sisi lain, Imelda mantan istri Chandra melihat video viral Maudy. Imelda semakin tak terima dan sengaja mengikuti Maudy pulang untuk membalas dendam.

Sementara itu, Elang pergi ke rumah sakit untuk melihat rekaman CCTV. Apakah Elang berhasil melihat CCTV rumah sakit dan akan menemukan bukti siapa pelaku sebenarnya?

Tonton sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)