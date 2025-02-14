Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 6

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |10:45 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Pada episode 6 yang tayang Jumat, 14 Februari 2025, Nurmala berusaha meminta ampun kepada Marwan agar mencabut laporannya. 

Namun, Marwan menolak dan bersikeras melanjutkan persidangan. Nurmala hanya bisa pasrah menerima hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.

Sementara itu, Kasih yang tidak sempat bertemu dengan Nurmala di pengadilan akhirnya kembali ke pasar untuk mengantarkan belanjaan kepada pelanggannya. 

Sayangnya, beberapa sayuran yang dibawa Kasih rusak karena terjatuh saat ia berlari mengejar mobil tahanan yang membawa ibunya. Hal ini membuat pelanggan marah dan kecewa pada Kasih.

Setelah menyelesaikan pekerjaannya di pasar, Kasih memutuskan kembali ke pengadilan dengan harapan dapat bertemu Nurmala. Saat tiba di sana, Kasih melihat Nurmala baru saja keluar dari ruang sidang usai pembacaan vonis. 

