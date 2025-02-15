Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 145

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |18:01 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 145
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 145 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 145 yang tayang pada Sabtu, 15 Februari 2025, menghadirkan ketegangan baru dalam kisah Elang, Biru, dan Amira. 

Elang akhirnya mendapatkan informasi penting bahwa rekaman CCTV di rumah sakit dapat dilihat keesokan harinya. Keinginan untuk mengungkap kebenaran semakin besar, terutama setelah ia melihat Amira.

Elang merasa sudah saatnya untuk mengakui identitas aslinya sebagai adik Bidan Indah. Dengan penuh keraguan, ia pun memberanikan diri untuk mendatangi Amira. Namun, momen itu terpotong tiba-tiba ketika Ratna datang dan mengajaknya makan bersama.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 145
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 145

Sementara itu, Vernie yang dilanda rasa cemas berusaha menghubungi Maudy. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa Maudy telah menerima lamaran dan bahkan berencana menikah dalam waktu dekat. Keputusan yang begitu mendadak ini membuat Vernie semakin khawatir.

