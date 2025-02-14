Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 144

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 144 bercerita tentang Maudy yang memfitnah Amira dengan mengirimkan pesan foto ke ponsel Biru.

Biru langsung menemui Amira di rumah sakit namun malah bertemu Maudy. Pria itu langsung mengonfrontasi Maudy tentang hubungannya dengan Chandra.

Sementara itu, Elang dan Denis segera ke kantor polisi untuk mendapatkan surat pengantar polisi agar bisa melihat CCTV Rumah Sakit Mulia Sejati.

Biru merasa ada yang janggal terkait penculikan Amira. Akhirnya Biru meminta bantuan pada Dion. Apakah Biru berhasil menemukan bukti penculikan Amira?

Apakah dengan bukti CCTV, Elang akan segera menemukan siapa penabrak kakaknya? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)