Rekomendasi Film Seru di Vision+ yang Wajib Kamu Tonton

JAKARTA - Vision+ selalu menghadirkan beragam film berkualitas yang siap menghibur kapan saja dan di mana saja. Mulai dari horor komedi, drama keluarga, kisah perjuangan anak muda, hingga film bertema investigasi dan romansa, semuanya siap memberikan pengalaman menonton yang seru dan mengesankan. Kamu bisa streaming keseruannya dengan klik di sini.

Jika kamu sedang mencari tontonan menarik dengan cerita seru, akting memukau, dan alur yang tidak membosankan, berikut adalah lima rekomendasi film terbaik yang bisa kamu tonton di Vision+:

1. Ghost Writer

Ghost Writer menghadirkan kombinasi horor dan komedi yang sukses membuat penonton merinding sekaligus tertawa. Film ini bercerita tentang Naya, seorang penulis yang mengalami kebuntuan dalam kariernya. Setelah lama tidak menghasilkan karya baru, Naya akhirnya menemukan rumah kontrakan tua yang cocok untuk dijadikan tempat tinggal sekaligus mencari inspirasi. Namun, siapa sangka rumah tersebut menyimpan misteri yang mengubah hidupnya.

2. Cek Toko Sebelah

Film garapan Ernest Prakasa ini menyuguhkan drama keluarga dengan sentuhan komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita berkisar pada konflik antara seorang ayah dan anaknya, di mana sang anak ingin mengejar mimpinya sendiri, sementara sang ayah berharap ia meneruskan bisnis toko keluarga. Dengan humor khas Ernest dan momen haru yang menyentuh, Cek Toko Sebelah menjadi tontonan penuh makna dan sarat pesan keluarga. Streaming di sini.

3. Yowis Ben

Jika kamu suka kisah anak muda dengan bumbu musik, Yowis Ben adalah pilihan yang tepat. Film ini menceritakan perjalanan Bayu dan teman-temannya dalam membangun sebuah band demi memenangkan hati gadis pujaannya. Dengan dialog berbahasa Jawa yang unik, humor yang segar, dan kisah persahabatan yang kuat, film ini sukses menghibur sekaligus menginspirasi.