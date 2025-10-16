Lisa BLACKPINK Gabung Spin-Off Extraction, Adu Akting dengan Ma Dong Seok

SEOUL - LISA mendapat tawaran untuk membintangi film Extraction: Taigo, spin-off dari proyek populer Netflix, Extraction. Jika menerima tawaran tersebut, maka dia akan adu akting dengan aktor laga Ma Dong Seok.

Menurut sumber industri film, LISA masih mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran tersebut. Sayang, belum diketahui persis karakter apa yang akan diperankan idol K-Pop asal Thailand itu dalam film tersebut.

LISA Gabung Spin-Off Extraction, Bakal Adu Akting dengan Ma Dong Seok. (Foto: Instagram/@lalalalisa_m)

Film original Extraction pertama kali dirilis Netflix pada 2020. Kisahnya tentang mantan tentara bayaran pasukan khusus bernama Tyler Rake (Chris Hemsworth) yang mencoba melawan organisasi kriminal yang berkuasa.

Mengutip Allkpop, film itu menuai sukses global dengan 231,34 juta jam penayangan saat dirilis 5 tahun silam. Sementara sekuelnya, Extraction 2 dirilis setahun kemudian dengan popularitas tak kalah dari versi originalnya.

Tak seperti dua film sebelumnya, Extraction: Taigo merupakan proyek spin-off yang akan menyuguhkan alur cerita dan karakter baru sepenuhnya. Film tersebut, rencananya akan digarap oleh sutradara Lee Sang Yong.