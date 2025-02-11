Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 356

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 356
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 356. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 356 bercerita tentang Pasha dan Adisty mengabarkan hilangnya Ayu pada David. 

Ody, komandan yang memimpin pencarian Reno mengatakan kalau mobil yang dipakai pria itu merupakan mobil curian. Namun untungnya, polisi bisa melacak GPS pada mobil tersebut.

Pasha, Adisty, dan David pun ikut membantu polisi untuk menemukan Reno. Sementara itu, Ayu ditemukan dalam kondisi kalut dan sedih di pinggir jalan.

Adisty cemas melihat kondisi sang adik. Sementara Ody bertanya keberadaan Reno pada Ayu. Namun pertanyaan itu hanya ditanggapi Ayu dengan sebuah gelengan sedih.

Namun Ayu masih sempat menunjukkan ke mana Reno pergi meninggalkannya. Ody ternyata mendapatkan titik terbaru keberadaan mobil Reno. 

Ody dan tim polisi bergegas mengikuti Reno. Ayu memohon kepada Adisty dan Pasha agar mereka juga ikut. Ayu gusar jika hanya menunggu Reno saja. Dia ingin memastikan bahwa suaminya itu baik-baik saja. 

Pasha dan Adisty akhirnya menyetujui permintaan Ayu, asalkan dia tidak mengganggu proses pencarian polisi. Sementara itu, Reno tiba di pinggir hutan dan meninggalkan mobilnya.

Halaman:
1 2
