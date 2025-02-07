Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 355

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |17:34 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 355
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 355. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 355 bercerita tentang Ayu yang pergi mencari Reno. Dia mendatangi taman yang biasa didatangi suaminya itu kala banya pikiran.

Namun sayangnya, Reno tidak ada di sana. Ayu tiba-tiba diganggu oleh tiga pria tak dikenal yang ingin menggodanya. Beruntung, Daniel langsung datang untuk menolongnya.

Di lain pihak, Pasha dan Adisty mencari keberadaan Ayu yang berusaha menemukan Reno. Bahkan telepon dari Pasha dan Adisty sengaja ditolak oleh Ayu. 

Mereka coba mendatangi tempat yang biasa dikunjungi Reno dengan harapan Ayu mencarinya di sana. Namun saat Daniel membawa Ayu pergi, mereka baru tiba di taman tersebut.

Sementara itu, David curiga Elena menyimpan video kecelakaan Reno dan Indira. Namun Elena membantahnya. Merasa takut, Elena pun berkonsultasi pada Audra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement