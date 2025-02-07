Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 355

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 355 bercerita tentang Ayu yang pergi mencari Reno. Dia mendatangi taman yang biasa didatangi suaminya itu kala banya pikiran.

Namun sayangnya, Reno tidak ada di sana. Ayu tiba-tiba diganggu oleh tiga pria tak dikenal yang ingin menggodanya. Beruntung, Daniel langsung datang untuk menolongnya.

Di lain pihak, Pasha dan Adisty mencari keberadaan Ayu yang berusaha menemukan Reno. Bahkan telepon dari Pasha dan Adisty sengaja ditolak oleh Ayu.

Mereka coba mendatangi tempat yang biasa dikunjungi Reno dengan harapan Ayu mencarinya di sana. Namun saat Daniel membawa Ayu pergi, mereka baru tiba di taman tersebut.

Sementara itu, David curiga Elena menyimpan video kecelakaan Reno dan Indira. Namun Elena membantahnya. Merasa takut, Elena pun berkonsultasi pada Audra.