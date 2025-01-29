JAKARTA - The Lantis merilis single Bunga Maaf, pada 15 November 2024. Sejauh ini, lagu tersebut sudah didengarkan lebih dari 48,5 juta kali di Spotify.
Lagu ini berkisah tentang penyesalan mendalam yang dirasakan seseorang kepada orang terdekatnya. Dia berharap permintaan maafnya bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu.
Bunga Maaf-The Lantis
Intro
A Amaj7 D D
Verse 1
A
Hai...
Amaj7 D D
Masihkah, luka itu ada di sana
A Amaj7
Yang kutinggalkan
D Dm
Saat kita masih bersama
Pre-Chorus
C#m7 D
Kini waktu terasa berbeda
C#m7 D
Tanpa hadirmu
C#m7 D
Keras hati yang dulu bicara
C#m7 Dm
Berujung pilu
Chorus
A
Andai angin mengulang
Amaj7
Sebuah masa yang telah usang
A7 F#7
Kan ku telan isi bumi
Bm7 C#m
Hanya untukmu
D Fdim F#m
Terima bunga maafku
C# F#m B7
Layu termakan egoku
Bm7
Meski ku tahu
E
Tak bisa....
Instrument
A Amaj7 D D
Verse 2
A Amaj7
Oh mungkinkah
D D A
Ada rindu di balik benci itu
Amaj7 A7
Yang perlahan menghilang
D Dm
Saat nyamanku tak lagi kau butuh
Pre-Chorus
C#m7 D
Kini waktu terasa berbeda
C#m7 D
Tanpa hadirmu
C#m7 D
Keras hati yang dulu bicara
C#m7 Dm
Berujung pilu
Chorus
A
Andai angin mengulang
Amaj7
Sebuah masa yang telah usang
A7 F#7
Kan ku telan isi bumi
Bm7 C#m
Hanya untukmu
D Fdim F#m
Terima bunga maafku
C# F#m B7
Layu termakan egoku
Bm7
Meski ku tahu
E
Tak bisa...
Chorus
A
Andai angin mengulang
Amaj7
Semua masa yang telah hilang
A7 F#7
Kan ku telan isi bumi
Bm7 C#m
Hanya untukmu
D Fdim F#m
Terima bunga maafku
C# F#m B7
Layu termakan egoku
Bm7 C#m7
Meski ku tahu
Dm E A
Meski ku tahu, ku tak akan bisa
Outro
A G F#m F G
A G F#m F G
Demikian lirik lagu dan chord gitar Bunga Maaf dari The Lantis.*
