Lirik Lagu dan Chord Gitar Bunga Maaf dari The Lantis

JAKARTA - The Lantis merilis single Bunga Maaf, pada 15 November 2024. Sejauh ini, lagu tersebut sudah didengarkan lebih dari 48,5 juta kali di Spotify.

Lagu ini berkisah tentang penyesalan mendalam yang dirasakan seseorang kepada orang terdekatnya. Dia berharap permintaan maafnya bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu.

Bunga Maaf-The Lantis

Intro

A Amaj7 D D



Verse 1

A

Hai...

Amaj7 D D

Masihkah, luka itu ada di sana

A Amaj7

Yang kutinggalkan

D Dm

Saat kita masih bersama



Pre-Chorus

C#m7 D

Kini waktu terasa berbeda

C#m7 D

Tanpa hadirmu

C#m7 D

Keras hati yang dulu bicara

C#m7 Dm

Berujung pilu



Chorus

A

Andai angin mengulang

Amaj7

Sebuah masa yang telah usang

A7 F#7

Kan ku telan isi bumi

Bm7 C#m

Hanya untukmu



D Fdim F#m

Terima bunga maafku

C# F#m B7

Layu termakan egoku

Bm7

Meski ku tahu

E

Tak bisa....



Instrument

A Amaj7 D D



Verse 2

A Amaj7

Oh mungkinkah

D D A

Ada rindu di balik benci itu

Amaj7 A7

Yang perlahan menghilang

D Dm

Saat nyamanku tak lagi kau butuh



Pre-Chorus

C#m7 D

Kini waktu terasa berbeda

C#m7 D

Tanpa hadirmu

C#m7 D

Keras hati yang dulu bicara

C#m7 Dm

Berujung pilu



Chorus

A

Andai angin mengulang

Amaj7

Sebuah masa yang telah usang

A7 F#7

Kan ku telan isi bumi

Bm7 C#m

Hanya untukmu



D Fdim F#m

Terima bunga maafku

C# F#m B7

Layu termakan egoku

Bm7

Meski ku tahu

E

Tak bisa...



Chorus

A

Andai angin mengulang

Amaj7

Semua masa yang telah hilang

A7 F#7

Kan ku telan isi bumi

Bm7 C#m

Hanya untukmu



D Fdim F#m

Terima bunga maafku

C# F#m B7

Layu termakan egoku

Bm7 C#m7

Meski ku tahu

Dm E A

Meski ku tahu, ku tak akan bisa



Outro

A G F#m F G

A G F#m F G

Demikian lirik lagu dan chord gitar Bunga Maaf dari The Lantis.*

(SIS)