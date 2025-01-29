Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Bunga Maaf dari The Lantis

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 29 Januari 2025 |22:28 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bunga Maaf dari The Lantis
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bunga Maaf dari The Lantis. (Foto: Instagram/@thelantis)
A
A
A

JAKARTA - The Lantis merilis single Bunga Maaf, pada 15 November 2024. Sejauh ini, lagu tersebut sudah didengarkan lebih dari 48,5 juta kali di Spotify.

Lagu ini berkisah tentang penyesalan mendalam yang dirasakan seseorang kepada orang terdekatnya. Dia berharap permintaan maafnya bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu.

Bunga Maaf-The Lantis

Intro
A Amaj7 D D
 
Verse 1
A
Hai...
Amaj7     D         D
Masihkah, luka itu ada di sana
A         Amaj7
Yang kutinggalkan
D          Dm
Saat kita masih bersama
 
Pre-Chorus
C#m7          D
Kini waktu terasa berbeda
C#m7       D
Tanpa hadirmu
C#m7          D
Keras hati yang dulu bicara
C#m7      Dm
Berujung pilu
 
Chorus
      A
Andai angin mengulang
        Amaj7
Sebuah masa yang telah usang
        A7        F#7
Kan ku telan isi bumi
      Bm7      C#m
Hanya untukmu
 
D      Fdim      F#m
Terima bunga maafku
 C#    F#m       B7
Layu termakan egoku
      Bm7
Meski ku tahu
      E
Tak bisa....
 
Instrument
A Amaj7 D D 
 
Verse 2
A     Amaj7
Oh mungkinkah
D          D             A
Ada rindu di balik benci itu
       Amaj7        A7
Yang perlahan menghilang
              D    Dm
Saat nyamanku tak lagi kau butuh
 
Pre-Chorus
C#m7          D
Kini waktu terasa berbeda
C#m7      D
Tanpa hadirmu
C#m7         D
Keras hati yang dulu bicara
C#m7     Dm
Berujung pilu
 
Chorus
      A
Andai angin mengulang
        Amaj7
Sebuah masa yang telah usang
      A7        F#7
Kan ku telan isi bumi
Bm7      C#m
Hanya untukmu
 
D      Fdim      F#m
Terima bunga maafku
 C#    F#m       B7
Layu termakan egoku
      Bm7
Meski ku tahu
    E
Tak bisa...
 
Chorus
      A
Andai angin mengulang
       Amaj7
Semua masa yang telah hilang
        A7        F#7
Kan ku telan isi bumi
      Bm7      C#m
Hanya untukmu
 
D      Fdim      F#m
Terima bunga maafku
 C#    F#m       B7
Layu termakan egoku
Bm7   C#m7
Meski ku tahu     
    Dm         E           A
Meski ku tahu, ku tak akan bisa
 
Outro
A   G   F#m   F G
A   G   F#m   F G

Demikian lirik lagu dan chord gitar Bunga Maaf dari The Lantis.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288/raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement