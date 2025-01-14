Lirik Lagu dan Chord Gitar Garam dan Madu dari Tenxi, Naykilla, dan Jemsii

Lirik Lagu dan Chord Gitar Garam dan Madu dari Tenxi, Naykilla, dan Jemsii.

JAKARTA - Lagu Garam dan Madu menuai kontroversi karena dinilai sarat isu sensualitas. Namun di luar kritik itu, Tenxi, Naykilla, dan Jemsii dinilai mampu memberikan genre baru yang bisa dinikmati Gen Z.

Genre yang memadukan Pop, elektronik, dan dangdut itulah yang menjadi kekuatan lagu ini. Tak heran jika video klip Garam dan Madu ditonton lebih dari 20,55 juta kali di YouTube.

Garam dan Madu-Tenxi, Naykilla & Jemsii

B D#m C# G#m

B

Tanpa ku sadar

D#m C# G#m

Ku mulai bertanya

B D#m C# G#m

Jika terulang akankah sama

B D#m

Merah bibir kamu

C#

Kau pun lirik aku

G#m

Tepat di bawah lampu

B

Ku bisikkan kamu

D#m

Apa yang kau mau

C#

Dia atau aku

G#m

Garam atau madu