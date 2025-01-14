Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Garam dan Madu dari Tenxi, Naykilla, dan Jemsii

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |09:36 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Garam dan Madu dari Tenxi, Naykilla, dan Jemsii
Lirik Lagu dan Chord Gitar Garam dan Madu dari Tenxi, Naykilla, dan Jemsii. (Foto: Instagram/@tenxi_)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Garam dan Madu menuai kontroversi karena dinilai sarat isu sensualitas. Namun di luar kritik itu, Tenxi, Naykilla, dan Jemsii dinilai mampu memberikan genre baru yang bisa dinikmati Gen Z. 

Genre yang memadukan Pop, elektronik, dan dangdut itulah yang menjadi kekuatan lagu ini. Tak heran jika video klip Garam dan Madu ditonton lebih dari 20,55 juta kali di YouTube. 

Garam dan Madu-Tenxi, Naykilla & Jemsii

B D#m C# G#m

B
Tanpa ku sadar
D#m C# G#m
Ku mulai bertanya
B    D#m   C#   G#m
Jika terulang akankah sama

B D#m
Merah bibir kamu
C#
Kau pun lirik aku
G#m
Tepat di bawah lampu
B
Ku bisikkan kamu
D#m
Apa yang kau mau
C#
Dia atau aku
G#m
Garam atau madu

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288//raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802//raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710//alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017//barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/619/3164933//way_back_into_love-cQyS_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Way Back into Love, OST Film Music and Lyrics
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/619/3152162//shabrina_leanor-CRhF_large.jpg
Lirik Lagu Tak Kan Terganti dari Shabrina Leanor dan Yovie Widianto
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement