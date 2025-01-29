Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Ini Laguku dari Mahalini

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 29 Januari 2025 |21:57 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ini Laguku dari Mahalini
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ini Laguku dari Mahalini. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)
A
A
A

JAKARTA - Single Ini Laguku milik Mahalini ramai diperbincangkan ketika dinyanyikan dengan sangat apik oleh Angie Carvalho di panggung Spektakuler Indonesian Idol Season XIII, pada 27 Januari 2025. 

Berikut lirik lagu dan chord gitar Ini Laguku, salah satu track dalam album ‘Fabula’ yang mengusung genre ballad dan memiliki tingkat kesusahan tersendiri dalam menyanyikannya.

Ini Laguku-Mahalini

Intro
F Am7 Dm7 Bbm C
 
Verse 1
F                   Am7
Apalah arti hidupku bila tanpamu
Dm7                      Bbm      C
Apalah arti cintaku bila bukan kamu
F                  Am7
Semua perjuanganku tentang dirimu
   Dm7                     Bbm     C7
Walaupun ku juga tahu kau ragukan itu
 
Pre-Chorus
Gm7                    C7
Kumohon dengar ini laguku
Gm7                      C7
Semua tentang rasaku padamu
 
Chorus
            F     A7     Dm7
Bukalah hatimu lihat diriku
             Bb      C7      F
Ku takkan mampu tanpamu tanpamu
             F     A7     Dm7
Bukan maksudku selalu membisu
            Bb    C7    F
Ku tahu caraku mencintaimu

Verse 2
F                  Am7
Semua perjuanganku tentang dirimu
   Dm7                     Bbm     C7
Walaupun ku juga tahu kau ragukan itu
 
Pre-Chorus
Gm7                    C7
Kumohon dengar ini laguku
Gm7                      C7
Semua tentang rasaku padamu
 
Chorus
            F     A7     Dm7
Bukalah hatimu lihat diriku
             Bb      C7      F
Ku takkan mampu tanpamu tanpamu
             F     A7     Dm7
Bukan maksudku selalu membisu
            Bb    C7    F  F  F  F
Ku tahu caraku mencintaimu wo wo uh
 
Bridge
Bb         C7            F
Ku tak mau kita berjarak dan tak menyapa
Bb          C7          F
Berubah menjadi hanya teman
Bb            A7       Dm7       G7
Biar aku yang mengalah ikuti caramu
C              C7                    C
Walau ku harus berkorban menjadi diriku
 
Ending
F   A7  Dm7
Oh oh oh  (ku takkan mampu)
Bb        C7      F
Tak mampuku tanpamu
             F     A7     Dm7
Bukan maksudku selalu membisu
           Bb    C7    F
Ku tahu caraku mencintaimu
           Bb    C7    F
Ku tahu caraku mencintaimu

Demikian Lirik Lagu dan Chord Gitar Ini Laguku dari Mahalini.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288/raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement