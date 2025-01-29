Lirik Lagu dan Chord Gitar Ini Laguku dari Mahalini

JAKARTA - Single Ini Laguku milik Mahalini ramai diperbincangkan ketika dinyanyikan dengan sangat apik oleh Angie Carvalho di panggung Spektakuler Indonesian Idol Season XIII, pada 27 Januari 2025.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Ini Laguku, salah satu track dalam album ‘Fabula’ yang mengusung genre ballad dan memiliki tingkat kesusahan tersendiri dalam menyanyikannya.

Ini Laguku-Mahalini

Intro

F Am7 Dm7 Bbm C



Verse 1

F Am7

Apalah arti hidupku bila tanpamu

Dm7 Bbm C

Apalah arti cintaku bila bukan kamu

F Am7

Semua perjuanganku tentang dirimu

Dm7 Bbm C7

Walaupun ku juga tahu kau ragukan itu



Pre-Chorus

Gm7 C7

Kumohon dengar ini laguku

Gm7 C7

Semua tentang rasaku padamu



Chorus

F A7 Dm7

Bukalah hatimu lihat diriku

Bb C7 F

Ku takkan mampu tanpamu tanpamu

F A7 Dm7

Bukan maksudku selalu membisu

Bb C7 F

Ku tahu caraku mencintaimu

Verse 2

F Am7

Semua perjuanganku tentang dirimu

Dm7 Bbm C7

Walaupun ku juga tahu kau ragukan itu



Pre-Chorus

Gm7 C7

Kumohon dengar ini laguku

Gm7 C7

Semua tentang rasaku padamu



Chorus

F A7 Dm7

Bukalah hatimu lihat diriku

Bb C7 F

Ku takkan mampu tanpamu tanpamu

F A7 Dm7

Bukan maksudku selalu membisu

Bb C7 F F F F

Ku tahu caraku mencintaimu wo wo uh



Bridge

Bb C7 F

Ku tak mau kita berjarak dan tak menyapa

Bb C7 F

Berubah menjadi hanya teman

Bb A7 Dm7 G7

Biar aku yang mengalah ikuti caramu

C C7 C

Walau ku harus berkorban menjadi diriku



Ending

F A7 Dm7

Oh oh oh (ku takkan mampu)

Bb C7 F

Tak mampuku tanpamu

F A7 Dm7

Bukan maksudku selalu membisu

Bb C7 F

Ku tahu caraku mencintaimu

Bb C7 F

Ku tahu caraku mencintaimu

