JAKARTA - Single Ini Laguku milik Mahalini ramai diperbincangkan ketika dinyanyikan dengan sangat apik oleh Angie Carvalho di panggung Spektakuler Indonesian Idol Season XIII, pada 27 Januari 2025.
Berikut lirik lagu dan chord gitar Ini Laguku, salah satu track dalam album ‘Fabula’ yang mengusung genre ballad dan memiliki tingkat kesusahan tersendiri dalam menyanyikannya.
Ini Laguku-Mahalini
Intro
F Am7 Dm7 Bbm C
Verse 1
F Am7
Apalah arti hidupku bila tanpamu
Dm7 Bbm C
Apalah arti cintaku bila bukan kamu
F Am7
Semua perjuanganku tentang dirimu
Dm7 Bbm C7
Walaupun ku juga tahu kau ragukan itu
Pre-Chorus
Gm7 C7
Kumohon dengar ini laguku
Gm7 C7
Semua tentang rasaku padamu
Chorus
F A7 Dm7
Bukalah hatimu lihat diriku
Bb C7 F
Ku takkan mampu tanpamu tanpamu
F A7 Dm7
Bukan maksudku selalu membisu
Bb C7 F
Ku tahu caraku mencintaimu
Verse 2
F Am7
Semua perjuanganku tentang dirimu
Dm7 Bbm C7
Walaupun ku juga tahu kau ragukan itu
Pre-Chorus
Gm7 C7
Kumohon dengar ini laguku
Gm7 C7
Semua tentang rasaku padamu
Chorus
F A7 Dm7
Bukalah hatimu lihat diriku
Bb C7 F
Ku takkan mampu tanpamu tanpamu
F A7 Dm7
Bukan maksudku selalu membisu
Bb C7 F F F F
Ku tahu caraku mencintaimu wo wo uh
Bridge
Bb C7 F
Ku tak mau kita berjarak dan tak menyapa
Bb C7 F
Berubah menjadi hanya teman
Bb A7 Dm7 G7
Biar aku yang mengalah ikuti caramu
C C7 C
Walau ku harus berkorban menjadi diriku
Ending
F A7 Dm7
Oh oh oh (ku takkan mampu)
Bb C7 F
Tak mampuku tanpamu
F A7 Dm7
Bukan maksudku selalu membisu
Bb C7 F
Ku tahu caraku mencintaimu
Bb C7 F
Ku tahu caraku mencintaimu
Demikian Lirik Lagu dan Chord Gitar Ini Laguku dari Mahalini.*
(SIS)