Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 331

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan meningkat di episode kali ini.

Reno terkejut saat Audra tiba-tiba datang ke rumahnya. Dengan nada tegas, Audra mengkonfrontasi Reno dan menuduhnya sebagai orang yang masuk ke rumah Elena untuk mencuri flashdisk berisi rekaman Reno memindahkan Indira saat kecelakaan. Meski Reno berusaha mengelak, Audra tetap yakin bahwa Reno adalah pelakunya.

Sementara itu, Elena berniat memperbarui polis asuransinya dan menghubungi agen asuransi. Namun, ia terkejut saat agen tersebut mengatakan bahwa polis yang dimaksud tidak pernah ada dan kemungkinan besar merupakan bentuk penipuan. Kecurigaan Elena pun meningkat, dan ia segera menemui Audra untuk mendiskusikan hal ini.

Di sisi lain, kabar baik datang dari David yang berada di penjara. Ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat, sehingga masa tahanannya tinggal enam bulan lagi.