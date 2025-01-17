Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 195

JAKARTA - Selangkah lagi moment indah tercipta. Romeo melamar Yasmin untuk menikahinya secepatnya. Terkait rencana tersebut, Yasmin bersama Romeo pergi ke makam Ratih dan Yoga. Mereka kemudian menemui Dyah untuk memberitahu perihal pernikahan mereka. Dyah pun senang hingga menangis terharu karena akhirnya Yasmin dan Romeo bisa menikah.

Sementara itu, Ajeng masih menderita di panti jompo. Sari datang membawakannya makanan, namun Ajeng tidak mau makan. Sari terlihat memaksanya, tetapi Ajeng tetap menutup mulutnya. Sari yang kesal lalu membawa Ajeng ke gudang dan menguncinya. Ajeng sangat murka karena perlakuan Sari. Dia berjanji akan membalaskan dendamnya ke Sari.

Bagaimana kelanjutan nasib Ajeng di panti jompo? Apakah ada seseorang yang akan menyelamatkannya? Saksikan Layar Drama “Cinta Yasmin” setiap hari pukul 21.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)