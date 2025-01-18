Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Original Series CinLock di RCTI 18 Januari 2025

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |13:01 WIB
Sinopsis Original Series CinLock di RCTI 18 Januari 2025
Sinopsis Original Series CinLock di RCTI 18 Januari 2025 (Foto: V+)
A
A
A

JAKARTA - Serial CinLock: Love, Camera, Action merupakan kerja sama antara Vision+ dengan Studio Antelope, dan dibintangi oleh banyak pemain ternama seperti Tissa Biani, Yusuf Mahardika, Omara Esteghlal, Diandra Agatha, dan Wavi Zihan.

Lala resmi diangkat menjadi produser film pendek Reyhan. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Reyhan & Jun terus bertengkar dan kebohongan Lala terungkap oleh ibunya sendiri. Mampukah Lala menyelesaikan masalah demi masalah yang dihadapinya? Dan apakah Ibunya akan menghentikan semua mimpi Lala?

Jagad Dewantoro, sutradara idola Lala yang juga Ayah Reyhan, memberi masukan pada cerita Lala dan Reyhan. Sayangnya, komentar Jagad tidak sesuai harapan mereka. Lala dan Reyhan galau! Mereka pun berpikir untuk merombak ceritanya. 

Sinopsis Original Series CinLock di RCTI 18 Januari 2025
Sinopsis Original Series CinLock di RCTI 18 Januari 2025

Di satu sisi Lala harus menyeimbangkan perannya sebagai produser, kedekatannya dengan Reyhan, masalahnya dengan ibunya, dan juga hubungannya dengan Jessica. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement