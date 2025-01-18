Sinopsis Original Series CinLock di RCTI 18 Januari 2025

JAKARTA - Serial CinLock: Love, Camera, Action merupakan kerja sama antara Vision+ dengan Studio Antelope, dan dibintangi oleh banyak pemain ternama seperti Tissa Biani, Yusuf Mahardika, Omara Esteghlal, Diandra Agatha, dan Wavi Zihan.

Lala resmi diangkat menjadi produser film pendek Reyhan. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Reyhan & Jun terus bertengkar dan kebohongan Lala terungkap oleh ibunya sendiri. Mampukah Lala menyelesaikan masalah demi masalah yang dihadapinya? Dan apakah Ibunya akan menghentikan semua mimpi Lala?

Jagad Dewantoro, sutradara idola Lala yang juga Ayah Reyhan, memberi masukan pada cerita Lala dan Reyhan. Sayangnya, komentar Jagad tidak sesuai harapan mereka. Lala dan Reyhan galau! Mereka pun berpikir untuk merombak ceritanya.

Di satu sisi Lala harus menyeimbangkan perannya sebagai produser, kedekatannya dengan Reyhan, masalahnya dengan ibunya, dan juga hubungannya dengan Jessica.