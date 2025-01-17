Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Original Series V+ CinLock di RCTI 17 Januari 2025: Cerita Masa Lalu Jun dan Reyhan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |14:23 WIB
Sinopsis Original Series V+ CinLock di RCTI 17 Januari 2025: Cerita Masa Lalu Jun dan Reyhan
Sinopsis Original Series V+ CinLock di RCTI 17 Januari 2025, cerita masa lalu Jun dan Reyhan. (Foto: Vision+)
JAKARTA - Serial CinLock: Love, Camera, Action merupakan kerja sama antara Vision+ dengan Studio Antelope, dan dibintangi oleh banyak pemain ternama seperti Tissa Biani, Yusuf Mahardika, Omara Esteghlal, Diandra Agatha, dan Wavi Zihan.

Setelah menjatuhkan pilihan kepada Jun sebagai penata artistik, Sayangnya Jun tidak serta merta menerima penawaran Lala. Apakah yang harus dilakukan oleh Lala? Berhasilkah Lala meyakinkan Jun untuk bergabung dalam proyek film pendek Reyhan?

Jun adalah seorang kakak kelas Lala yang jarang muncul di kampus. Namun, JJuan adalah seorang penata artistik yang jenius. Jun harus mengambil pekerjaan lepas di luar kampus untuk menghidupi neneknya. Di luar kampus, Jun bukanlah orang yang dingin, melainkan seseorang yang penuh ide, wibawa, dan penguasaan diri yang luar biasa.

Usaha Lala untuk meyakinkan Jun membuahkan hasil. Jun akhirnya mau bergabung dalam proyek film pendek Reyhan. Namun, mengetahui hal ini Reyhan tiba-tiba memerintahkan Lala untuk mencari kandidat lain. Ternyata ada cerita antara Jun dan Reyhan yang tidak diketahui oleh Lala.

 

