Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Eva Pendakian Terakhir Sajikan Nuansa Mistis, Jumlah Penonton Terus Meningkat

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |21:01 WIB
Film Eva Pendakian Terakhir Sajikan Nuansa Mistis, Jumlah Penonton Terus Meningkat
Film Eva Pendakian Terakhir Sajikan Nuansa Mistis, Jumlah Penonton Terus Meningkat (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Setelah dua hari penayangan, film Eva: Pendakian Terakhir semakin menunjukkan kesuksesannya. Jumlah penonton yang terus meningkat menunjukkan antusiasme tinggi dari publik. Saat ini, jumlah penonton film ini mendekati angka 30.000, dan diprediksi akan terus bertambah.

Anwar Mattawape, produser eksekutif Eva: Pendakian Terakhir, menyampaikan optimisme besar mengenai film ini. Dalam wawancaranya dengan media pada Sabtu (18/1/2025), Anwar menyebutkan bahwa tingginya minat penonton menunjukkan film ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Berdasarkan data yang kami terima dari Cinepoint, rata-rata penonton memberikan skor 7 untuk film Eva, angka ini lebih tinggi dibandingkan film lainnya yang sedang tayang di bioskop,” ungkap Anwar.

Film Eva Pendakian Terakhir Sajikan Nuansa Mistis, Jumlah Penonton Terus Meningkat
Film Eva Pendakian Terakhir Sajikan Nuansa Mistis, Jumlah Penonton Terus Meningkat

Selain itu, rata-rata pengunjung harian film Eva juga lebih tinggi dibandingkan film lain, yang menambah keyakinan bahwa dukungan publik akan terus meningkat.

Beberapa penonton mengaku merasakan pengalaman mistik saat menonton film ini. Venny, salah seorang penonton, menyatakan bahwa dirinya sulit untuk menatap layar selama film berlangsung. “Film ini akan membuat saya sulit tidur beberapa hari ke depan. Ini film paling seru!” ungkapnya di Mal Panakkukang, Makassar.

Untuk mendukung kesuksesan film ini, Anwar mengajak masyarakat untuk terus datang ke bioskop. Ia menganggap film ini sangat cocok ditonton saat bersantai, karena mengandung banyak hikmah dan pembelajaran.

Selain itu, pihak produksi juga mengadakan lomba "Penonton Gokil" dengan tema busana atau outfit alam bebas. Penonton diharapkan untuk berfoto di bioskop sambil menunjukkan tiketnya. Untuk periode pertama, yakni 18 - 21 Januari 2025, ada hadiah senilai 1 juta rupiah untuk 50 pemenang. Foto-foto akan diunggah di Instagram Citra Visual Sinema dan Titah Citra Kreasi.

“Harapannya, Eva: Pendakian Terakhir tidak hanya menyajikan adegan horor, tetapi juga mengandung pelajaran besar bagi para pendaki maupun siapa saja yang melakukan aktivitas di alam terbuka,” tutur Anwar.

Film Eva diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Sulawesi Selatan, namun dikemas dengan konsep nasional yang melibatkan lokasi pengambilan gambar di Yogyakarta. Gaya pengambilan gambar juga diberi sentuhan budaya Jawa agar lebih dekat dengan penonton di seluruh Indonesia.

Beberapa aktris dan aktor muda turut membintangi film ini, seperti Bulan Sutena, Kiesha Alvaro, Ashira Zamita, Ilham Aji Santoso, Axel Matthew Thomas, dan Hannah Kinasih.

Dua hari sebelum film ini tayang, beredar tayangan viral di media sosial mengenai aura mistis yang mengiringi pembuatan film Eva. Lokasi syuting di Desa Banaran, Temanggung, Jawa Tengah, memang dikenal memiliki aura mistis. Selain itu, Anwar Mattawape juga sempat mengabadikan gambar-gambar yang menunjukkan sosok makhluk menyeramkan.

"Saya sudah mendengar kabar bahwa lokasi syuting ini memiliki aura mistis, tapi saat itu saya tidak terlalu memperhatikan," cerita Anwar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement