Film Eva Pendakian Terakhir Sajikan Nuansa Mistis, Jumlah Penonton Terus Meningkat

JAKARTA - Setelah dua hari penayangan, film Eva: Pendakian Terakhir semakin menunjukkan kesuksesannya. Jumlah penonton yang terus meningkat menunjukkan antusiasme tinggi dari publik. Saat ini, jumlah penonton film ini mendekati angka 30.000, dan diprediksi akan terus bertambah.

Anwar Mattawape, produser eksekutif Eva: Pendakian Terakhir, menyampaikan optimisme besar mengenai film ini. Dalam wawancaranya dengan media pada Sabtu (18/1/2025), Anwar menyebutkan bahwa tingginya minat penonton menunjukkan film ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Berdasarkan data yang kami terima dari Cinepoint, rata-rata penonton memberikan skor 7 untuk film Eva, angka ini lebih tinggi dibandingkan film lainnya yang sedang tayang di bioskop,” ungkap Anwar.

Selain itu, rata-rata pengunjung harian film Eva juga lebih tinggi dibandingkan film lain, yang menambah keyakinan bahwa dukungan publik akan terus meningkat.

Beberapa penonton mengaku merasakan pengalaman mistik saat menonton film ini. Venny, salah seorang penonton, menyatakan bahwa dirinya sulit untuk menatap layar selama film berlangsung. “Film ini akan membuat saya sulit tidur beberapa hari ke depan. Ini film paling seru!” ungkapnya di Mal Panakkukang, Makassar.

Untuk mendukung kesuksesan film ini, Anwar mengajak masyarakat untuk terus datang ke bioskop. Ia menganggap film ini sangat cocok ditonton saat bersantai, karena mengandung banyak hikmah dan pembelajaran.

Selain itu, pihak produksi juga mengadakan lomba "Penonton Gokil" dengan tema busana atau outfit alam bebas. Penonton diharapkan untuk berfoto di bioskop sambil menunjukkan tiketnya. Untuk periode pertama, yakni 18 - 21 Januari 2025, ada hadiah senilai 1 juta rupiah untuk 50 pemenang. Foto-foto akan diunggah di Instagram Citra Visual Sinema dan Titah Citra Kreasi.

“Harapannya, Eva: Pendakian Terakhir tidak hanya menyajikan adegan horor, tetapi juga mengandung pelajaran besar bagi para pendaki maupun siapa saja yang melakukan aktivitas di alam terbuka,” tutur Anwar.

Film Eva diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Sulawesi Selatan, namun dikemas dengan konsep nasional yang melibatkan lokasi pengambilan gambar di Yogyakarta. Gaya pengambilan gambar juga diberi sentuhan budaya Jawa agar lebih dekat dengan penonton di seluruh Indonesia.

Beberapa aktris dan aktor muda turut membintangi film ini, seperti Bulan Sutena, Kiesha Alvaro, Ashira Zamita, Ilham Aji Santoso, Axel Matthew Thomas, dan Hannah Kinasih.

Dua hari sebelum film ini tayang, beredar tayangan viral di media sosial mengenai aura mistis yang mengiringi pembuatan film Eva. Lokasi syuting di Desa Banaran, Temanggung, Jawa Tengah, memang dikenal memiliki aura mistis. Selain itu, Anwar Mattawape juga sempat mengabadikan gambar-gambar yang menunjukkan sosok makhluk menyeramkan.

"Saya sudah mendengar kabar bahwa lokasi syuting ini memiliki aura mistis, tapi saat itu saya tidak terlalu memperhatikan," cerita Anwar.