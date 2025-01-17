Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Usai Film, Mike Ethan Lebarkan Sayap ke Industri Musik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |22:28 WIB
Usai Film, Mike Ethan Lebarkan Sayap ke Industri Musik
Usai Film, Mike Ethan Lebarkan Sayap ke Industri Musik (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Setelah meraih kesuksesan di dunia perfilman, serial televisi, dan sebagai pembawa acara, Mike Ethan kini mencoba hal baru di industri musik. Langkah ini dimulai pada awal tahun 2025 dengan perilisan single perdananya yang bertajuk Dia Harus Tahu.

Lagu ini ditulis dan diproduseri oleh Mario Ginanjar bersama Puspita Wardhani, yang akrab disapa Ms. Pipit. Puspita adalah sosok di balik kesuksesan banyak penyanyi terkenal seperti Krisdayanti, Amora Lemos, Nindy, dan Aurel Hermansyah. Selain itu, ia juga menjadi guru vokal Mike, membantu mengasah kemampuan bernyanyinya.

Dia Harus Tahu mengisahkan seorang kakak laki-laki yang mendorong adik perempuannya untuk lebih berani mengungkapkan perasaan cintanya. Dengan lirik yang menarik, alur cerita yang ringan, dan tempo yang menyenangkan, lagu ini berhasil menonjolkan pesona khasnya.

Usai Film, Mike Ethan Lebarkan Sayap ke Industri Musik
Usai Film, Mike Ethan Lebarkan Sayap ke Industri Musik

Mike, yang tumbuh besar dengan mendengarkan musik pop dan klasik, berhasil menunjukkan bakat bermusiknya dalam debut ini. Vokalnya yang catchy berpadu dengan melodi easy listening, menjadikan lagu ini sangat enak untuk didengar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement