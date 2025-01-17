Usai Film, Mike Ethan Lebarkan Sayap ke Industri Musik

JAKARTA - Setelah meraih kesuksesan di dunia perfilman, serial televisi, dan sebagai pembawa acara, Mike Ethan kini mencoba hal baru di industri musik. Langkah ini dimulai pada awal tahun 2025 dengan perilisan single perdananya yang bertajuk Dia Harus Tahu.

Lagu ini ditulis dan diproduseri oleh Mario Ginanjar bersama Puspita Wardhani, yang akrab disapa Ms. Pipit. Puspita adalah sosok di balik kesuksesan banyak penyanyi terkenal seperti Krisdayanti, Amora Lemos, Nindy, dan Aurel Hermansyah. Selain itu, ia juga menjadi guru vokal Mike, membantu mengasah kemampuan bernyanyinya.

Dia Harus Tahu mengisahkan seorang kakak laki-laki yang mendorong adik perempuannya untuk lebih berani mengungkapkan perasaan cintanya. Dengan lirik yang menarik, alur cerita yang ringan, dan tempo yang menyenangkan, lagu ini berhasil menonjolkan pesona khasnya.

Mike, yang tumbuh besar dengan mendengarkan musik pop dan klasik, berhasil menunjukkan bakat bermusiknya dalam debut ini. Vokalnya yang catchy berpadu dengan melodi easy listening, menjadikan lagu ini sangat enak untuk didengar.