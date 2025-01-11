Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 105

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 105 bercerita tentang Maudy yang terkunci di mobil box catering. Ia terus menggedor pintu mobil untuk menarik perhatian sang sopir.

Sopir mobil box itu akhirnya sadar ada suara dari kendaraannya dan membuka bak penyimpanan. Maudy berhasil keluar dari mobil box itu. Namun kesialan lain menimpanya, karena dia dikejar oleh ODGJ.

Sementara itu, Lusi memperkenalkan Kelvin kepada Amira dan Biru. Tak ingin istrinya terpesona pada pria lain, Biru bersikap posesif pada Amira di depan Kelvin.

Di sisi lain, Noah semakin penasaran dengan Villa Rinjani. Dia pun bertanya kepada Amira terkait aset properti milik mendiang suaminya tersebut.

Noah semakin marah saat mengetahui Vernie ternyata tinggal di Villa milik Aditya tersebut dan yakin istrinya itu benar-benar selingkuh. Noah memutuskan untuk menceraikan Vernie.