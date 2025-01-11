Sinopsis Series V+ Candy Caddy Episode 11 Januari 2025 di RCTI

JAKARTA - Sinopsis series V+ Candy Caddy episode 11 Januari 2025 bercerita tentang Yasmin yang menjadi caddy pilihan para pegolf meski jam kerjanya dipangkas. Kepintarannya menjadi alasan utama Yasmin disukai para pegolf.

Popularitas Yasmin tersebut membuat caddy-caddy lain menjadi kekurangan pegolf untuk didampingi. Hal ini memunculkan ketegangan di antara mereka, termasuk Monik, yang hubungan profesionalnya dengan Chris merenggang.

Tak hanya fokus pada pekerjaannya sebagai caddy. Yasmin juga mulai belajar lebih dalam tentang dunia golf. Dia menghabiskan waktu dengan mempelajari tutorial dan berlatih di area driving. Dengan tekad dan semangat belajar, dia ingin menjadi pegolf andal.

Sinopsis series V+ Candy Caddy. (Foto: MNC Media)

Di sisi lain, caddy lain mulai kehilangan peluang mendapatkan tips dari pegolf yang bermain. Mereka merasa tertekan, apalagi setelah ada kasus di mana salah satu caddy mencuri golf range finder milik seorang pegolf.

Yara yang tanpa sengaja terlibat dalam insiden pencurian tersebut, dituduh sebagai pencuri. Yasmin tahu bahwa Yara tidak bersalah dan berusaha untuk membantunya, meskipun keadaan semakin sulit.

Hal ini membuat hubungan Yasmin dengan Ray semakin dekat. Mereka berdua menemukan kenyamanan dan dukungan satu sama lain di tengah kerumitan yang ada. Namun, hubungan Yasmin dengan Ray bukanlah satu-satunya hal yang mencuri perhatian.

Tia, yang semakin merasa terganggu dengan kehidupan Yasmin sebagai caddy, akhirnya menerima aduan dari Adi tentang pekerjaan Yasmin. Ini menjadi momen menegangkan, karena kehidupan rahasia Yasmin mulai terkuak.