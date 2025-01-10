Advertisement
Sinopsis Series V+ Candy Caddy 10 Januari 2025 di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |22:05 WIB
Sinopsis Series V+ Candy Caddy 10 Januari 2025 di RCTI
Sinopsis Series V+ Candy Caddy 10 Januari 2025 di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis series V+ Candy Caddy 10 Januari 2025 bercerita tentang Yasmin yang jam kerjanya dikurangi Evi. keputusan itu imbas aduan Chris yang membuatnya semakin terpojok.

Dalam situasi tersebut, Yasmin merasa tidak nyaman berada di rumah apalagi karena Roma terus marah-marah. Akibatnya, Yasmin semakin sering menghabiskan waktu bersama Adi dan Ray.

Keputusan Yasmin untuk lebih banyak bersama Adi dan Ray tidak diterima dengan baik oleh Yara. Perempuan itu merasa Yasmin tidak lagi peduli pada keluarganya.

Konflik semakin rumit dengan sikap cuek Yasmin yang mulai menjadi masalah dalam keluarga. Roma merasa diabaikan dan ketegangan di rumah semakin meningkat. 

Yasmin pun terjebak antara perasaan ingin bebas dari tekanan keluarga dan tanggung jawab terhadap orangtua. Hubungan percintaan Yasmin juga tak kalah menyedihkan.

