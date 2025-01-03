Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

MNCTV Hadirkan 5 Animasi Terbaik untuk Keluarga, dari KIKO hingga Zak Storm

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |16:35 WIB
MNCTV Hadirkan 5 Animasi Terbaik untuk Keluarga, dari KIKO hingga Zak Storm
Animasi MNCTV
A
A
A

JAKARTA - MNCTV mempersembahkan animasi terbaik yang bisa Anda tonton setiap hari, dari pagi hingga sore hari. Lima animasi itu adalah KIKO, Zak Storm, BIMA S, Pada Zaman Dahulu, dan Upin Ipin. 

Mengawali pagi hari, animasi KIKO tayang setiap Senin-Jumat pukul 06.30 WIB dan setiap hari pukul 15.00 WIB. Animasi ini bercerita tentang seekor anak ikan mas koki yang sangat mandiri meski ia anak tunggal. 

Kiko memiliki empat sahabat baik yaitu Lola si ikan diskus, Ting Ting si kepiting, Patino si ikan patin, dan Poli si ikan cupang. Di sisi lain, mereka akan berhadapan dengan sosok antagonis, Karkus si ikan lele dan Pupus si belut.

Animasi BIMA S menjadi suguhan terbaik MNCTV lainnya yang tayang setiap hari Sabtu, pukul 06.30 WIB. Satria merupakan remaja pemberani, spontan, dan suka berpetualang.  

Satria berubah menjadi BIMA S dengan kekuatan Nadra dan Rama yang memperlengkapinya dengan senjata tempur.

Kemudian ada animasi Zak Storm yang tayang setiap Minggu 06.00 WIB. Kisahnya tentang Zak, seorang remaja laki-laki yang terjatuh ke Tujuh Lautan dari Segitiga Bermuda.  

Zak menjadi kapten kapal The Chaos dengan pedang kesayangannya bernama Calabrass. Bersama putri Atlantis, viking, alien, dan anak hantu, dia berkeliling egitiga Tujuh Lautan untuk menemukan jalan pulang.

Halaman:
1 2
