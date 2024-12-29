5 Animasi Terbaik MNCTV untuk Temani Liburan Keluarga Indonesia

5 Animasi Terbaik MNCTV untuk Temani Liburan Keluarga Indonesia. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV mempersembahkan lima animasi terbaik untuk menemani keluarga Indonesia sepanjang hari. Pertama, ada animasi KIKO yang tayang setiap Senin-Jumat, pukul 06.30 WIB dan setiap hari pukul 15.00 WIB.

Animasi KIKO berkisah tentang seekor anak ikan mas koki yang sangat mandiri, walaupun ia anak tunggal. Ia memiliki empat sahabat baik: Lola si ikan diskus, Ting Ting si kepiting, Patino si ikan patin, dan Poli si ikan cupang.

Kiko dan para sahabatnya akan kerap berhadapan dengan tingkah menyebalkan Karkus si ikan lele dan Pupus si belut. Kedua, animasi BIMA S yang tayang di MNCTV setiap Sabtu, pukul 06.30 WIB.

Animasi BIMA S bercerita tentang Satria, seorang remaja pemberani yang suka berpetualang. Satria berubah menjadi BIMA S dengan kekuatan Nadra dan Rama yang diperlengkap berbagai senjata tempur.

Ketiga, animasi ZAK STORM yang tayang setiap hari Minggu, pukul 06.30 WIB. Ceritanya tentang seorang remaja laki-laki bernama Zak yang tersedot ke Tujuh Lautan dari Segitiga Bermuda.

Zak menjadi kapten kapal The Chaos bersama sekelompok orang, dari Putri Atlantis, viking, alien, dan anak hantu. Ditemani pedang kesayangannya, Calabrass, Zak berkeliling Segitiga Tujuh Lautan untuk menemukan jalan pulang.

Keempat, animasi Pada Zaman Dahulu yang tayang setiap hari pukul 07.00 WIB. Animasi ini bercerita tentang kakak-beradik bernama Aris dan Ara yang diantar ke kampung halaman oleh orangtuanya.