HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series V+ Temen Ngekost Episode 3 Januari 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |10:56 WIB
Sinopsis Series V+ Temen Ngekost Episode 3 Januari 2025
Temen Ngekost
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis series V+ Temen Ngekost episode 3 Januari 2025 bercerita tentang Rafi yang baru saja pulang dari liburan ke Bali bersama ibunya. Momen liburan itu kemudian dibagikannya lewat media sosial.

Kai, teman kostan Rafi, merasa tersentuh dan iri karena belum pernah merasakan liburan ke Bali bersama ibunya. Hal itu membuat Bali seakan menjadi simbol kebersamaan keluarga yang belum pernah ia rasakan. 

Kesempatan datang saat Kai mengetahui adanya lomba video dengan hadiah staycation di Bali untuk dua orang. Tanpa pikir panjang, dia membuat video bertema kehidupan sekitar, berharap bisa memenangkan hadiah tersebut.

Walaupun sudah berusaha keras, Kai mendapati kenyataan pahit bahwa hadiah yang ia dapatkan tidak mencakup tiket pesawat, yang membuatnya gagal untuk merasakan liburan ke Bali. 

Rafi, yang merasa iba dengan perjuangan Kai, kemudian membuat kejutan untuknya. Bersama teman-teman kost lainnya, mereka mendekorasi kamar Kai dengan tema pantai, menciptakan suasana liburan yang penuh kebersamaan. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita celebrity lainnya
