HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series V+ Temen Ngekost Episode 1 Januari 2025 di RCTI

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |20:44 WIB
Sinopsis Series V+ Temen Ngekost Episode 1 Januari 2025 di RCTI
Sinopsis Series V+ Temen Ngekost Episode 1 Januari 2025 di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis series V+ Temen Ngekost episode 1 Januari 2025 bercerita tentang drama, percintaan, dan gaya hidup elit anak kosan. Cerita kali ini diawali dengan kostan South House kedatangan penghuni baru bernama Kai.

Kai adalah content creator amatir yang kadang bersikap sok akrab yang membuat Rafi, Yasmin, Dian, dan Opay sedikit terganggu. Namun percakapan penghuni kostan menjadi hangat dengan tren kuis love language yang sedang trending.

Rafi yang merasa tertarik pada Yasmin, berusaha keras memahami love language perempuan itu. Dia berharap bisa menarik perhatian Yasmin melalui usaha dan pemahamannya terhadap preferensi cinta Yasmin. 

Namun, yang mengejutkan adalah Kai, yang tanpa sengaja dan tanpa berusaha mempelajari lebih dalam, justru bisa memahami love language Yasmin dengan sangat alami. Ini membuat Rafi merasa tersaingi.

Cerita semakin menarik ketika Yasmin sedang mempersiapkan ulang tahunnya. Rafi dan Kai sama-sama berusaha memberi kejutan sesuai dengan love language Yasmin. Namun, Yasmin lebih menyukai hadiah dari Kai.

Hadiah itu berupa postcard berisi tulisan tentang mimpinya pergi ke Korea Selatan dan Kai memberikan Quote “Never Stop Chasing Your Dream”. Hadiah tersebut begitu menyentuh hati Yasmin dan membuat Rafi merasa semakin terpojok. 

