Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 177

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |21:37 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 177 bercerita tentang Yasmin yang nekat ke ruangan CCTV untuk melihat apa saja kegiatan Ajeng dan Rangga di kantor selama dia diculik. 

Rangga yang sedang mengurusi project di gedung lama Cakradinata terpikir untuk mencari tahu kenapa Baskara bisa jatuh. Sementara Nathan masih terus bersandiwara pada Alysa. 

Ternyata, Nathan sudah tahu kalau Alysa menyimpan jaketnya. Namun dia masih berpura-pura membantu Alysa mencari siapa pemilik jaket tersebut. 

Yasmin dan Dirga yang menyamar berhasil masuk ke ruang CCTV kantor Cakradinata. Mereka kaget saat mengetahui Rangga jarang berada di kantor selama Yasmin diculik.

Sementara itu, Yasmin memberi tahu Ajeng kalau Romeo sudah keluar dari rumah sakit. Kesal dengan kabar itu, Ajeng memberitahu kabar tersebut kepada Rangga 

Rangga kemudian datang ke rumah impian Romeo dan mengancam akan merebut Yasmin darinya.  Sementara itu, Alysa dan Nathan dirampok dan sang perampok mengambil jaket yang sedang diselidiki Alysa.

Di lain pihak, Galang meminta bantuan untuk menghack email Rangga yang tersambung dengan GPS. Sehingga dia bisa mengetahui ke mana saja Rangga pergi.

