Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 175-176

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |19:06 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 175-176
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 175-176. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 175-176 bercerita tentang Alysa yang masih bertekad untuk mencari pria yang sudah melecehkan dirinya. Sementara Nathan, bermimpi kalau Alysa sudah tahu kalau dirinya pelaku pelecehan itu.

Dalam mimpi itu, Alysa tampak melabrak Nathan secara langsung. Namun pria itu merasa lega saat tahu semua itu hanyalah mimpi. Di lain waktu, Ajeng membaca pemberitaan tentang Yasmin yang sebelumnya diculik. 

Matanya tertuju pada Desa Kayumanis yang menjadi lokasi penculikan Yasmin. Ajeng jadi teringat bahwa dia sempat menemui Rangga di desa tersebut. Ajeng yang curiga kalau Rangga yang telah menculik Yasmin, segera menemui putranya itu.

Ajeng mencoba memancing Rangga dengan berbagai pertanyaan. Namun Rangga menyadari bahwa ibunya berusaha mengorek keterangannya dan dia berpura-pura tidak tahu siapa yang telah menyekap Yasmin.

Polisi menelepon Dirga karena berhasil memulihkan file yang tersimpan di dalam ponsel Dania yang sempat ditemukan. Dirga lantas menyusul ke kantor polisi, sedangkan Yasmin terkejut saat tahu Romeo tidak ada di ruang rawatnya. 

Dia panik mencari Romeo. Setelah menemukan pria itu, Romeo mengaku sedih karena Yasmin akan membatalkan pernikahan mereka. Romeo meminta waktu sebulan untuk membuat Yasmin memaafkan dan mencintainya kembali,

Alysa menemukan jaket pria yang sudah memperkosanya di dalam mobil Dania. Hal itu membuat Alysa yakin bahwa Dania tahu siapa pelaku pelecehannya. Alysa kemudian bertekad untuk menemukan Dania. 

