Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 311

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 311 bercerita tentang Reno yang memperkenalkan Adisty kepada pemegang saham perusahaan yang kini dipegangnya.

Reno senang saat melihat para pemegang saham meragukan kemampuan Adisty. Namun karena Adisty sudah mempelajari masalah perusahaan, dia bisa membalikkan keadaan dengan cepat.

Kemampuan Adisty meyakinkan dan meluluhkan hati para pemegang saham membuat Reno kesal. Di lain pihak, Dito senang bertemu David di penjara karena dia bisa membalaskan dendamnya.

Ayu datang ke kantor untuk menemui Reno. Karena tak melihat sang suami di ruangannya, Ayu pun menemui Adisty dan menyatakan niatnya untuk kembali bekerja.

Adisty sangat senang mendengar keinginan Ayu tersebut. Dia menyarankan Ayu untuk mendiskusikan keinginannya itu pada sang suami sekaligus meminta restu untuk kembali bekerja.