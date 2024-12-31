Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 310

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |13:44 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 310
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 310. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 310 bercerita tentang Adisty yang membantu pemakaman Katrina yang meninggal dunia. Di lain pihak, Lastri ingin membicarakan kebenaran tentang siapa Ashton sebenarnya.

Namun niat itu diurungkannya karena Elena langsung menghalangi Lastri. Di sini, Elena masih belum tahu bahwa Lastri mengetahui kalau Ashton bukan anaknya. Namun Elena meminta agar Lastri tutup mulut jika tahu sesuatu.

Ayu dan Reno dapat kabar tentang kematian Katrina. Reno yakin bahwa ada yang tidak beres dengan kematian Katrina. Ia berpikir, ada sesuatu yang terjadi antara Elena dan Katrina hingga menyebabkan kematian perempuan itu. 

Sementara itu, David mendapat hukum penjara selama beberapa bulan penjara. Namun dia senang saat tahu Adisty menerima tawaran untuk menggantikannya menjadi pemimpin perusahaan keluarga Wijaya. 

David sebenarnya sedikit ragu membiarkan Adisty menjadi penggantinya karena merasa Reno pasti marah. Namun saat menghubungi Reno lewat pengacaranya, Reno berpura-pura baik dan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.

Akankah Reno mengungkap rahasia Elena? Saksikan sinetron Cinta Berakhir Bahagia di RCTI, setiap hari pukul 16.45 WIB.**

(SIS)

