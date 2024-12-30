Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 308-309

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 308-309 bercerita tentang David yang menemui Adisty dan meminta perempuan itu untuk menggantikannya mennjadi CEO Wijaya Sentosa Group.

Namun Adisty merasa tidak sanggup menerima tanggung jawab tersebut. Tak menyerah, David memberikan Adisty waktu untuk mempertimbangkan kembali tawarannya.

Adisty pun memberitahu Pasha terkait permintaan David tersebut. Namun Pasha justru mendukung Adisty untuk menjadi CEO Wijaya Sentosa Group karena menilai ada yang janggal dengan Reno.

Pasalnya, pria itu memecat tiga orang kepercayaan David setelah pria itu masuk penjara. Sesuai saran Pasha, Adisty pun menerima tawaran David tersebut. Pasha dan Adisty kemudian mendatangi Reno untuk memberitahukan keputusan tersebut.

Reno mendapat telepon dari Dimas yang sudah mengirimkan laporan anonim ke kantor pajak terkait laporan pajak perusahaan Pasha yang sudah dimanipulasi. Saat Ayu mendekati Reno, pria itu berpura-pura sedang menelepon terapisnya.

Di lain waktu, Adisty dan Pasha datang ke rumah Reno. Mereka menjenguk Reno dan pelan-pelan memberitahu bahwa Adisty akan mengambil alih perusahaan David. Reno sebenarnya geram, namun dia pura-pura mendukung keputusan tersebut.

Di lain pihak, Katrina diam-diam masuk ke kamar Elena dan mengambil perhiasannya. Setelah menjual perhiasan Elena, Katrina menemui seorang pria tua bernama Jerry di sebuah bar.