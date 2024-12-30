Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 308-309

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |16:29 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 308-309
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 308-309. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 308-309 bercerita tentang David yang menemui Adisty dan meminta perempuan itu untuk menggantikannya mennjadi CEO Wijaya Sentosa Group. 

Namun Adisty merasa tidak sanggup menerima tanggung jawab tersebut. Tak menyerah, David memberikan Adisty waktu untuk mempertimbangkan kembali tawarannya. 

Adisty pun memberitahu Pasha terkait permintaan David tersebut. Namun Pasha justru mendukung Adisty untuk menjadi CEO Wijaya Sentosa Group karena menilai ada yang janggal dengan Reno.

Pasalnya, pria itu memecat tiga orang kepercayaan David setelah pria itu masuk penjara. Sesuai saran Pasha, Adisty pun menerima tawaran David tersebut. Pasha dan Adisty kemudian mendatangi Reno untuk memberitahukan keputusan tersebut.

Reno mendapat telepon dari Dimas yang sudah mengirimkan laporan anonim ke kantor pajak terkait laporan pajak perusahaan Pasha yang sudah dimanipulasi. Saat Ayu mendekati Reno, pria itu berpura-pura sedang menelepon terapisnya. 

Di lain waktu, Adisty dan Pasha datang ke rumah Reno. Mereka menjenguk Reno dan pelan-pelan memberitahu bahwa Adisty akan mengambil alih perusahaan David. Reno sebenarnya geram, namun dia pura-pura mendukung keputusan tersebut.

Di lain pihak, Katrina diam-diam masuk ke kamar Elena dan mengambil perhiasannya. Setelah menjual perhiasan Elena, Katrina menemui seorang pria tua bernama Jerry di sebuah bar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement