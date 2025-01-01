Niat Berlibur, Lutesha Malah Terjebak Teror Menegangkan

JAKARTA – Film series Vision+ Piknik Pesona menghadirkan episode S(Aya) yang menyuguhkan cerita psikologis menegangkan. Sebelum masuk ke sinopsis cerita, Anda bisa menonton series ini dengan mengklik *link ini*.

Film pendek ini menggali sisi gelap dunia influencer melalui karakter Aya, yang diperankan oleh Lutesha. Drama ini menyuguhkan perjalanan Aya, seorang influencer yang perlahan kehilangan popularitasnya.

Kondisi itu membuat Aya stres dan selalu merasa tidak puas dengan dirinya. Untuk menenangkan diri, dia memutuskan berlibur sejenak ke sebuah resor di daerah pesisir. Namun, liburan yang dia impikan tak berjalan sesuai rencana.

Manajernya, Andhika (Nicholas Saputra), tetap ‘meneror’ dia dengan setumpuk kerjaan yang sudah terlanjur terikat kontrak. Di tengah upayanya mencari ketenangan, Aya tak justru masih terjebak dalam rutinitas kerja tak kunjung henti.

Namun perasaan tertekan Aya semakin diperburuk dengan situasi aneh dan kehadiran sosok misterius yang seolah mengikutinya kemana pun ia pergi. Salah satunya, semua ulasan produk yang belum sempat ia kerjakan tiba-tiba selesai dengan sendirinya.