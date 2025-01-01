Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Niat Berlibur, Lutesha Malah Terjebak Teror Menegangkan

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |08:40 WIB
Niat Berlibur, Lutesha Malah Terjebak Teror Menegangkan
Piknik Pesona
A
A
A

JAKARTA – Film series Vision+ Piknik Pesona menghadirkan episode S(Aya) yang menyuguhkan cerita psikologis menegangkan. Sebelum masuk ke sinopsis cerita, Anda bisa menonton series ini dengan mengklik *link ini*. 

Film pendek ini menggali sisi gelap dunia influencer melalui karakter Aya, yang diperankan oleh Lutesha. Drama ini menyuguhkan perjalanan Aya, seorang influencer yang perlahan kehilangan popularitasnya.

Kondisi itu membuat Aya stres dan selalu merasa tidak puas dengan dirinya. Untuk menenangkan diri, dia memutuskan berlibur sejenak ke sebuah resor di daerah pesisir. Namun, liburan yang dia impikan tak berjalan sesuai rencana.

Manajernya, Andhika (Nicholas Saputra), tetap ‘meneror’ dia dengan setumpuk kerjaan yang sudah terlanjur terikat kontrak. Di tengah upayanya mencari ketenangan, Aya tak justru masih terjebak dalam rutinitas kerja tak kunjung henti.

Namun perasaan tertekan Aya semakin diperburuk dengan situasi aneh dan kehadiran sosok misterius yang seolah mengikutinya kemana pun ia pergi. Salah satunya, semua ulasan produk yang belum sempat ia kerjakan tiba-tiba selesai dengan sendirinya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement