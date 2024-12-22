Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

10 Kisah Berbeda dengan Beragam Genre, Intip Fakta Menarik Series Piknik Pesona di Vision+

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |17:33 WIB
10 Kisah Berbeda dengan Beragam Genre, Intip Fakta Menarik Series Piknik Pesona di Vision+
Kisah berbeda dengan beragam genre, intip fakta menarik series Piknik Pesona di Vision+. (Foto: Vision+)
JAKARTA – Piknik Pesona menjadi sebuah series antologi film pendek yang mengangkat cerita-cerita budaya Indonesia dari berbagai sudut pandang dan genre. Diproduksi Vision+ bersama Palari Films, antologi ini menjadi salah satu proyek yang wajib ditonton. Kamu bisa streaming series Vision+ dengan klik di sini.

Sebelum nonton series Piknik Pesona di Vision+. Berikut lima fakta menarik mengenai Piknik Pesona:

1. 10 Film Pendek dengan Perspektif Berbeda

Piknik Pesona terdiri dari 10 film pendek, masing-masing disutradarai oleh 10 sineas muda Indonesia. Setiap film mengusung kisah yang unik, mulai dari drama, komedi, hingga horor, dengan latar budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Keragaman ini membuat antologi ini menjadi eksplorasi menarik tentang identitas Indonesia. Penonton dijamin gak akan bosen nonton keseruan series Piknik Pesona!

2. Kolaborasi dengan Palari Films

Kerja sama antara Vision+ dan Palari Films menjadikan proyek ini semakin istimewa. Palari Films dikenal lewat karya-karya seperti Aruna & Lidahnya dan Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, yang selalu menawarkan sudut pandang baru tentang budaya Indonesia. Kolaborasi ini menjanjikan kualitas cerita yang mendalam dan visual yang memukau.

3. Melibatkan Beragam Talenta Berbakat

Antologi ini menampilkan aktor dan aktris berbakat, termasuk Fathia Izzati, vokalis band Reality Club, yang tampil di salah satu film pendek berjudul Gedang Renteng. Selain itu, nama-nama lain seperti Shenina Cinnamon, Lutesha, Nicholas Saputra juga turut memeriahkan series ini.

 

Halaman:
1 2
