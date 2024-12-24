Cinta dan Kenangan di Candi Borobudur, Tonton Episode Golden Age Series Piknik Pesona Vision+

JAKARTA – Situs warisan dunia milik Indonesia, Candi Borobudur menjadi latar episode Golden Age dalam film series Piknik Pesona di Vision+. Episode ini menyuguhkan kisah cinta penuh haru.

Mengusung genre drama-romantis, series arahan M. Reza Fahriyansyah ini dibintangi oleh Landung Simatupang (Arif) dan Engelina Prihaksiwi (Yati). Chemistry keduanya menciptakan atmosfer penuh kehangatan.

Episode Golden Age bertutur tentang Arif dan Yati yang berencana merayakan anniversary pernikahan mereka di Candi Borobudur karena situs tersebut memiliki kenangan khusus bagi mereka.

Dengan rencana dan persiapan matang, mereka pun berangkat ke Magelang. Sayangnya, usia senja membuat mereka kesulitan mendapatkan informasi terbaru tentang Borobudur.

Akhirnya, banyak rencana mereka yang harus dibatalkan. Belum lagi Yati menghilang saat akan ke toilet. Arif pun harus menyusuri setiap bagian Borobudur untuk menemukan Yati.

Mampukah Arif menemukan Yati? Bagaimana kisah Arif dan Yati selanjutnya? Tonton episode Golden Age series Piknik Pesona di Vision+ dengan mengunduhnya di App Store dan Play Store.

