Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cinta dan Kenangan di Candi Borobudur, Tonton Episode Golden Age Series Piknik Pesona Vision+

Brigitta Putri , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |19:21 WIB
Cinta dan Kenangan di Candi Borobudur, Tonton Episode Golden Age Series Piknik Pesona Vision+
Cinta dan Kenangan di Candi Borobudur, Tonton Episode Golden Age Series Piknik Pesona Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Situs warisan dunia milik Indonesia, Candi Borobudur menjadi latar episode Golden Age dalam film series Piknik Pesona di Vision+. Episode ini menyuguhkan kisah cinta penuh haru.

Mengusung genre drama-romantis, series arahan M. Reza Fahriyansyah ini dibintangi oleh Landung Simatupang (Arif) dan Engelina Prihaksiwi (Yati). Chemistry keduanya menciptakan atmosfer penuh kehangatan.

Episode Golden Age bertutur tentang Arif dan Yati yang berencana merayakan anniversary pernikahan mereka di Candi Borobudur karena situs tersebut memiliki kenangan khusus bagi mereka.

Dengan rencana dan persiapan matang, mereka pun berangkat ke Magelang. Sayangnya, usia senja membuat mereka kesulitan mendapatkan informasi terbaru tentang Borobudur. 

Akhirnya, banyak rencana mereka yang harus dibatalkan. Belum lagi Yati menghilang saat akan ke toilet. Arif pun harus menyusuri setiap bagian Borobudur untuk menemukan Yati.

Mampukah Arif menemukan Yati? Bagaimana kisah Arif dan Yati selanjutnya? Tonton episode Golden Age series Piknik Pesona di Vision+ dengan mengunduhnya di App Store dan Play Store.

Anda bisa mengakses konten premium Vision dengan berlangganan Vision+, mulai Rp20.000. Bagi pencinta drama Korea bisa memilih paket Combo MeVVah senilai  Rp49.000 untuk berlangganan Vision+ dan VIU sekaligus. Vision+ Streaming Ini Itu.*
 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement