Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 6

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 6 bercerita tentang Arini yang kesal karena ditinggalkan Lingga yang akan menolong Aliya setelah mobil perempuan itu masuk ke sungai.

Berusaha meredakan amarah Arini, Lingga pun berinisiatif mengajak perempuan itu liburan singkat di glamping. Arini pun menyambut baik tawaran Lingga tersebut meski masih tersimpan rasa ragu di hatinya.

Sementara itu, Mulyono dan keluarga akhirnya harus meninggalkan rumah mereka di Jogja untuk membayar utang. Pertiwi pun membantu Ratih untuk mencari rumah kontrakan di Bogor untuk keluarga mereka.

Arini dan Lingga menikmati waktu mereka di glamping. Tanpa sepengetahuan Lingga, Aliya juga sebenarnya ada janji dengan pemilik penginapan untuk menyuplai pastry dari tokonya.

Lingga yang sedang ke cafe penginapan itu kemudian bertemu dengan Aliya. Arini yang mencari Lingga malah mendapati Aliya dan Lingga sedang bersama. Arini pun marah dan segera pergi meninggalkan Lingga.

Bagaimana hubungan Arini dan Lingga selanjutnya? Akankah Arini memaafkan Lingga atas apa yang terjadi? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.00 WIB.**

(SIS)