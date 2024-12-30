Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 6

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 6
Mencintaimu Sekali Lagi
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 6 bercerita tentang Arini yang kesal karena ditinggalkan Lingga yang akan menolong Aliya setelah mobil perempuan itu masuk ke sungai. 

Berusaha meredakan amarah Arini, Lingga pun berinisiatif mengajak perempuan itu liburan singkat di glamping. Arini pun menyambut baik tawaran Lingga tersebut meski masih tersimpan rasa ragu di hatinya.

Sementara itu, Mulyono dan keluarga akhirnya harus meninggalkan rumah mereka di Jogja untuk membayar utang. Pertiwi pun membantu Ratih untuk mencari rumah kontrakan di Bogor untuk keluarga mereka. 

Arini dan Lingga menikmati waktu mereka di glamping. Tanpa sepengetahuan Lingga, Aliya juga sebenarnya ada janji dengan pemilik penginapan untuk menyuplai pastry dari tokonya. 

Lingga yang sedang ke cafe penginapan itu kemudian bertemu dengan Aliya. Arini yang mencari Lingga malah mendapati Aliya dan Lingga sedang bersama. Arini pun marah dan segera pergi meninggalkan Lingga.

Bagaimana hubungan Arini dan Lingga selanjutnya? Akankah Arini memaafkan Lingga atas apa yang terjadi? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.00 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement