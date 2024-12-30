Miller Khan Jadi Pria Misterius di Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi, Siapa yang Akan Menaklukkan Hatinya?

Miller Khan Jadi Pria Misterius di Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi, Siapa yang Akan Menaklukkan Hatinya? (Foto: IG Miller Khan)

JAKARTA - Miller Khan kembali mencuri perhatian dengan peran terbarunya di sinetron RCTI Mencintaimu Sekali Lagi, yang mulai tayang pada 25 Desember 2024.

Kali ini, Miller memerankan Emil, karakter yang penuh teka-teki dan sulit ditebak. Emil digambarkan sebagai pria easy-going yang menikmati hidup apa adanya tanpa terlalu memikirkan arah hidupnya.

"Emil ini karakternya misterius, santai, dan selalu menikmati hidup. Dia membiarkan semuanya mengalir begitu saja," ujar Miller saat ditemui di Megamendung, Bogor, beberapa waktu lalu.

Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi

Miller mengaku antusias terlibat dalam proyek ini, terutama karena sinetron tersebut melibatkan kerja sama apik antara para pemain dan kru yang dipimpin oleh sutradara Rudi Haryanto.

"Dengan usaha luar biasa dari semua pihak, saya optimis sinetron ini akan menjadi besar," ucap Miller penuh keyakinan.

Meski tak ingin mengungkap terlalu banyak, Miller memberikan sedikit bocoran tentang adanya kisah cinta yang rumit di antara karakter-karakter dalam cerita.