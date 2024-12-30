Advertisement
Sinopsis Series V+ Inul & Adam Episode 30 Desember 2024 di RCTI

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |20:30 WIB
JAKARTA - Sinopsis series V+ Inul & Adam episode 30 Desember 2024 bercerita tentang kompleksitas cinta, pengorbanan, dan dinamika keluarga yang semakin mendalam.

Sekitar 3 bulan setelah kesuksesannya sebagai penyanyi dangdut, Inul menjalani jadwal padat dengan tur ke 15 kota. Popularitas lagu-lagunya terus meroket, membawa kariernya ke puncak. 

Namun, di balik gemerlap panggung, suasana berbeda terasa di rumah Adam. Kesepian yang dialami Adam karena jarak dengan Inul mulai menggerogoti kesehatannya, baik fisik maupun mental. 

Ia bahkan terkadang berhalusinasi melihat Inul di sekitarnya, menandakan betapa besar perasaan kehilangan yang ia alami. Dalam situasi tersebut, Maura, putri mereka, menjadi pusat cerita. 

Melihat kondisi sang ayah yang semakin mengkhawatirkan, Maura memutuskan untuk mempertemukan kembali kedua orangtuanya, berharap langkah ini dapat menyelamatkan Adam. 

Namun, perjalanannya tidak mudah. Di tengah misi tersebut, Maura bertemu dengan Alvaro, kakak kelas yang berhasil menarik perhatiannya. Meski pesona Alvaro sempat menggoyahkan fokusnya, Maura tetap berusaha kuat untuk mencapai tujuannya.

Episode kali ini tidak hanya mengisahkan perjuangan Maura dalam mengatasi dilema pribadinya, tetapi juga menggambarkan perjalanan batin Adam yang dipenuhi rasa kehilangan dan kerinduan. 

