Sinopsis Series V+ Inul & Adam Episode 31 Desember 2024 di RCTI

JAKARTA - Sinopsis series V+ Inul & Adam episode 31 Desember 2024 berkisah tentang perjuangan cinta Adam untuk kembali mendapatkan hati Inul. Namun, rencana romantisnya justru tersandung kesalahpahaman.

Adam Suseno akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Inul setelah lama memendam cinta. Ia merencanakan sebuah kejutan spesial berupa pertunjukan dangdut yang penuh makna.

Dengan niat tulus, Adam berencana menyanyikan lagu cinta dan menari di hadapan Inul dalam acara makan bersama. Untuk mempersiapkan semuanya, ia meminta bantuan sahabatnya, Desi, yang membimbingnya berlatih menari dan menyanyi.

Namun, masalah muncul ketika Inul secara tidak sengaja melihat Adam dan Desi tengah bersama. Kesalahpahaman ini menimbulkan kecemburuan dan keraguan di hati Inul.

Inul mulai meragukan niat tulus Adam yang membuat hubungan mereka kembali menegang. Sementara Adam yang tidak menyadari kesalahpahaman itu, terus mempersiapkan kejutan dengan penuh semangat.