HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 89

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 89
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 89. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 89 bercerita tentang Maudy yang terus mendapat kesialan. Kali ini, dia menyebabkan listrik padam yang membuat Aan sadar bahwa ada orang di villa tersebut.

Vernie kemudian mengingatkan Aan agar tidak memberitahu keberadaan mereka di villa itu kepada siapapun. Maudy akhirnya memutuskan untuk tidur bersama Sarni yang tiba-tiba dihubungi Noah. 

Namun karena ponselnya kehabisan daya, koneksi telepon itu pun mati. Keesokan harinya, Biru mendoakan agar operasi hati Ratna dan Amira berjalan lancar. Amira yang membawa kopernya turun dari tangga malah kena omel Biru. 

Amira bahagia karena Biru kini berubah lebih perhatian pada dirinya. Ratna kemudian menghubungi Noah dan mengabarkan bahwa dia sudah masuk rumah sakit untuk melakukan operasi besok.

Noah tampak kesal karena Amira yang mendonorkan hati untuk Ratna. Di lain pihak, Vernie yang pergi ke kantor kaget ketika mengetahui bahwa sudah ada yang menggantikan posisinya di kantor. 

