Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 88

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |17:34 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 88
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 88. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 88 bercerita tentang Noah yang melihat Amira di taman rajawali. Ia langsung memberikan aba-aba kepada Baron untuk mengancam Amira. 

Namun Biru datang dan menggagalkan rencana Noah. Kepada Biru, Noah beralasan mendatangi Amira untuk memastikan tujuan perempuan itu mendonorkan hatinya kepada Ratna.

Biru kemudian memperingatkan Noah agar tidak bertindak macam-macam kepada istrinya. Sementara itu, Kelvin berhasil memanfaatkan kebaikan Lusi dan berniat meninggalkannya. 

Jamie yang mengetahui resleting Lusi rusak, kemudian meminjamkan jaketnya melalui waiters. Maudy yang ketakutan tidur sendiri di villa berhalusinasi melihat hantu lalu berteriak histeris.

Padahal yang dilihatnya di kamar itu adalah sprei putih yang diterbangkan angin. Amira kemudian  memindahkan surat gugatan cerai serta foto Aditya dan Nada dari kopernya ke dalam laci lemari. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
