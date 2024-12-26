Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 84

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |20:11 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 84
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 84 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam episode kali ini. Dalam episode kali ini, setelah memberikan keterangan kepada polisi, Amira meminta untuk bertemu Maudy. 

Dalam perjalanan pulang, Amira menceritakan bahwa Maudy mengancam akan menggagalkan operasi yang akan dijalaninya. Hal ini membuat Biru khawatir dan semakin waspada menjaga Amira.

Di sisi lain, kehidupan Maudy di tahanan juga penuh drama. Sikapnya yang terus mengeluh membuat para tahanan lain kesal, hingga memicu keributan di sel. Sementara itu, Vernie yang juga berada di tahanan merasa menderita akibat situasi tersebut.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu

Noah mencoba mencari jalan keluar dengan menghubungi Biru. Ia berusaha bernegosiasi agar Biru mau mencabut tuntutan demi Arkana. Meskipun sempat tergoda karena memikirkan Arkana, Biru tetap teguh pada keputusannya untuk tidak mencabut tuntutan itu.

Amira yang mulai cemas meminta Ratna untuk terus berpikir positif mengenai kesehatannya. Di saat yang bersamaan, Lusi datang berkunjung. Amira akhirnya menceritakan kebenaran tentang penculikannya yang melibatkan Vernie dan Maudy. Mendengar cerita itu, Lusi terkejut dan tidak menyangka.

Melihat sikap Biru yang begitu protektif terhadap Amira, Lusi mulai bertanya-tanya. Amira kemudian menjelaskan bahwa Biru bersikap seperti itu karena operasi donor hati yang akan segera ia jalani. Lusi pun memberi pesan kepada Biru agar membuatkan susu jahe untuk Amira setiap kali ia merasa cemas.

Sementara itu, Kelvin yang sedang panik karena tidak mampu membayar sewa apartemen, merancang rencana untuk memanfaatkan Lusi demi menyelesaikan masalahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement