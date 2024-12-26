Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 84

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam episode kali ini. Dalam episode kali ini, setelah memberikan keterangan kepada polisi, Amira meminta untuk bertemu Maudy.

Dalam perjalanan pulang, Amira menceritakan bahwa Maudy mengancam akan menggagalkan operasi yang akan dijalaninya. Hal ini membuat Biru khawatir dan semakin waspada menjaga Amira.

Di sisi lain, kehidupan Maudy di tahanan juga penuh drama. Sikapnya yang terus mengeluh membuat para tahanan lain kesal, hingga memicu keributan di sel. Sementara itu, Vernie yang juga berada di tahanan merasa menderita akibat situasi tersebut.

Noah mencoba mencari jalan keluar dengan menghubungi Biru. Ia berusaha bernegosiasi agar Biru mau mencabut tuntutan demi Arkana. Meskipun sempat tergoda karena memikirkan Arkana, Biru tetap teguh pada keputusannya untuk tidak mencabut tuntutan itu.

Amira yang mulai cemas meminta Ratna untuk terus berpikir positif mengenai kesehatannya. Di saat yang bersamaan, Lusi datang berkunjung. Amira akhirnya menceritakan kebenaran tentang penculikannya yang melibatkan Vernie dan Maudy. Mendengar cerita itu, Lusi terkejut dan tidak menyangka.

Melihat sikap Biru yang begitu protektif terhadap Amira, Lusi mulai bertanya-tanya. Amira kemudian menjelaskan bahwa Biru bersikap seperti itu karena operasi donor hati yang akan segera ia jalani. Lusi pun memberi pesan kepada Biru agar membuatkan susu jahe untuk Amira setiap kali ia merasa cemas.

Sementara itu, Kelvin yang sedang panik karena tidak mampu membayar sewa apartemen, merancang rencana untuk memanfaatkan Lusi demi menyelesaikan masalahnya.