HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 83

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |15:54 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 83
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 83 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode kali ini, Biru akhirnya bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengejar jejak Sarni. 

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Noah, mereka mendatangi Hotel Grand Pasadena. Sesampainya di sana, setelah mendapatkan konfirmasi dari resepsionis, polisi bersama Biru langsung menangkap Vernie dan Maudy.

Tak berhenti di situ, Biru menghubungi Dion untuk membantu mencari bukti tambahan yang dapat memperkuat laporan mereka kepada polisi. Vernie dan Maudy kemudian dibawa ke kantor polsek untuk diproses lebih lanjut.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 64-65
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 64-65

Sementara itu, Noah menjemput Sarni dan Arkana untuk pulang ke rumah. Setelah Arkana tertidur, Noah memberi tahu Sarni tentang penangkapan Vernie oleh polisi.

Halaman:
1 2
