HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 169

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |17:51 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 169
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 169 (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode kali ini, Romeo masih terbaring di ruang ICU, sementara Ajeng, Alysa, dan Rangga terlibat perdebatan sengit mengenai kesembuhannya. 

Yasmin yang tak tahan melihat situasi itu akhirnya meluapkan emosinya kepada Ajeng. Namun, Ajeng justru membalas Yasmin dengan kemarahan yang lebih besar.

Di tengah kekacauan itu, petugas medis menyerahkan ponsel Romeo kepada Yasmin karena tidak berhasil menemukan keluarga Romeo. Dengan perasaan berat, Yasmin akhirnya memutuskan untuk membuka isi ponsel tersebut, ditemani oleh Dyah. Ketika layar terkunci berhasil dibuka, Yasmin menangis pilu.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin

Ia menemukan sebuah video yang merekam kesedihan Romeo saat Yasmin diculik, serta pengakuan Romeo bahwa dirinya adalah anak Heru. Dyah mencoba menenangkan Yasmin dan berkata bahwa ia belum pernah melihat seseorang mencintai seperti cara Romeo mencintai Yasmin.

Sementara itu, Yasmin dan Dirga, meski masih dalam kondisi belum sepenuhnya pulih, bersikeras untuk mencari Dania yang hilang. Alysa yang juga ingin ikut terlibat dalam pencarian mendapat larangan dari Dirga. Namun, sifat keras kepala Alysa membuatnya tetap nekat mencari Dania.

Pencarian Dania pun dimulai dengan bantuan polisi, tim SAR, Yasmin, Dirga, dan Alysa. Namun, sikap Alysa yang jijik terhadap kondisi lapangan yang kotor membuat Dirga kesal. 

