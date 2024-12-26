Slank Rilis Vinyl Perdana di HUT ke-41, Bimbim Peringatkan Hal Ini

JAKARTA - Slank merayakan ulang tahun ke-41 pada 26 Desember 2024 dengan cara yang istimewa. Dalam perayaan ini, Slank meluncurkan piringan hitam (vinyl) perdana mereka, serta mengumumkan konser tunggal bertajuk Pasar Malam Empat Satoe yang akan digelar di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 4 Januari 2024.

"Hari ini adalah hari bersejarah, karena Slank genap berusia 41 tahun. Ini juga pertama kalinya kami merilis vinyl. Alhamdulillah, kami masih bisa berkarya hingga hari ini," ujar Bimbim, drummer sekaligus pendiri Slank, dalam acara yang digelar di Jalan Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan.

Vinyl yang dirilis Slank ini berisi 11 lagu dari album ke-25 mereka yang berjudul Joged. Tidak hanya itu, terdapat dua lagu eksklusif, yakni Jangan Pergi Dulu dan Lelucon Usang, yang hanya tersedia dalam format vinyl ini.

Slank Rilis Vinyl Perdana di HUT ke-41, Bimbim Peringati Hal Ini

"Jadi, dua lagu baru ini memang eksklusif untuk vinyl. Hanya mereka yang membeli vinyl yang bisa menikmatinya," jelas Bimbim.

Bimbim juga menyampaikan pesan penting kepada para calon pemilik vinyl agar bijak dalam menikmati karya Slank. Ia mengimbau agar lagu-lagu dari vinyl tersebut tidak disebarluaskan di media sosial.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menghormati karya Slank serta menjaga keistimewaan bagi pemilik vinyl.

"Jangan disebar di media sosial. Ini untuk kita-kita saja, biar bisa menikmati dengan lebih personal dan menghormati pemilik lainnya. Selain itu, ada Undang-Undang ITE yang melarang penyebaran karya secara ilegal," tegas Bimbim.

Ia juga menambahkan bahwa format vinyl ini memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih mendalam dibandingkan dengan distribusi musik secara digital.

"Lirik-liriknya bisa kita diskusikan secara intim setelah didengar, tanpa hingar-bingar seperti di dunia digital," tambahnya.