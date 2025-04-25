Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |09:07 WIB
Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini
Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini (Foto: Slank)
A
A
A

JAKARTA - Slank ternyata sudah menerapkan sistem direct license jauh sebelum istilah itu ramai dibicarakan saat ini. Di awal tahun 2000-an, mereka sempat mengatur perizinan penggunaan lagu secara langsung, tanpa melalui lembaga pengelola royalti seperti yang sekarang umum dilakukan.

“Dulu, sebelum ada WAMI, Slank tuh langsung urus sendiri. Jadi misalnya ada stasiun TV telepon, bilang, ‘Mas Bimbim, ini ada artis mau bawain lagu Slank, boleh nggak?’ Kita cek dulu artisnya siapa, kalau oke, cantik, ya udah boleh,” kata Bimbim saat ditemui di markas Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Praktik itu berlangsung sebelum munculnya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang kini menjadi rujukan utama dalam sistem royalti musik. Slank saat itu memilih jalur langsung, karena lebih sederhana dan personal.

Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini
Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini

Namun seiring berjalannya waktu dan munculnya LMK, Slank merasa pengurusan royalti lebih praktis jika dikelola oleh lembaga resmi.

“Dulu kita nggak mikirin dibayar berapa, terserah aja. Yang penting izin,” sambung Kaka.

Di tengah perdebatan antara AKSI (Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia) dan VISI (Vibrasi Suara Indonesia) soal sistem distribusi royalti, Slank memilih tidak berpihak. Bagi mereka, royalti bukan sumber penghasilan utama.

“Kita sih hidupnya dari manggung. Royalti mah belum bisa dijadiin andalan,” ujar Bimbim.

Kaka juga sempat diajak untuk bergabung ke salah satu kelompok dalam polemik ini. Namun, vokalis Slank itu memilih menolak sejak awal.

“Nggak tahu siapa, pokoknya ada yang telepon, nanya pendapat gue. Ya ngapain lo dengerin pendapat gue, gue aja nggak mau ikut-ikutan,” katanya.

Kaka mengaku tidak masalah selama dua pihak yang berseteru punya tujuan baik untuk memperbaiki sistem royalti.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134082/bunda_iffet-2u1a_large.jpg
Biodata dan Perjalanan Karier Bunda Iffet, Sosok Berjasa di Balik Slank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134081/bunda_iffet-omil_large.jpg
Bunda Iffet, Ibunda Bimbim Slank Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134080/bunda_iffet-JeXr_large.jpeg
Innalillahi, Bunda Iffet Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133643/slank-nt1i_large.jpg
Netral soal Polemik Royalti Musik, Slank: Kami Pemersatu Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133636/slank-DugY_large.jpg
Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/205/3106594/slank-fZbQ_large.jpeg
Impian Jadi Nyata, Mezzaluna Manggung Bareng Slank di Konser Ulang Tahun ke-41
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement