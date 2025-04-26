Bunda Iffet, Ibunda Bimbim Slank Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun

Bunda Iffet, Ibunda Bimbim Slank Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ibunda Bimbim Slank, Iffet V Sidharta, dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (26/4/2024) setelah dilarikan ke rumah sakit.

Kabar duka ini dibagikan oleh istri Kaka Slank, Natascha Satriaji melalui Instagram Story-nya.

Dalam unggahan itu, Natascha juga membagikan foto alat medis terakhir yang digunakan sang bunda.

Innalillahi, Bunda Iffet Meninggal Dunia

"Terima kasih bunda Iffet yang selalu ada buat kami, Innalillahiwainnailaihirojiun," tulis Natascha lewat akun @mataschaule dikutip Sabtu (26/4/2025).

Kabar duka ini diperkuat oleh pesan singkat yang beredar di kalangan awak media. Dalam pesan itu tertulis bahwa Bunda Iffet meninggal dunia di usia yang ke-87 tahun.

"Telah wafat dengan tenang diiringi keluarga tercinta, Bunda Iffet Veceha binti Abdul Azis St Besar” (87 tahun) pada hari ini Sabtu 26 April 2025 pukul 22.42 WIB," demikian pesan duka tersebut.

"Semoga almarhumah wafat dalam husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya dan mendapat tempat terbaik disisi-NYA," lanjut pesan itu.

Rencananya, Bunda Iffet akan dimakamkan di TPU Karet Bivak Blok AA1 Blad 042 pada Minggu 27 April 2025.

"Mohon keikhlasan memaafkan almarhumah bila ada kesalahan semasa hidupnya," tandas pesan duka tersebut.

Sebelumnya, Bimbim Slank sempat mengabarkan bahwa kondisi ibu kandungnya itu sempat menurun dan harus dilarikan ke rumah sakit pada 21 April lalu.

Namun, Bimbim mengatakan jika penyakit Bunda Iffet masih dalam observasi tim medis.

"Oh iya tolong doain, bunda lagi di rumah sakit sekarang. Bismillah sih pengennya sih ngikut ya (dalam konser Slank di Arab Saudi)," kata Bimbim beberapa waktu lalu.

"Cuma bunda kan sudah nggak pernah ikut-ikut lagi ya setahun ada ya. Sudah hampir dua tahun ini nggak pernah ikut Slank lagi ya karena memang sudah 86 umurnya. Ya bismillah kalau sehat panjang umur November nanti bisa ikut ya," lanjut Bimbim.