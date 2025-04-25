Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |08:18 WIB
Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi
Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Grup band Slank siap membuat gebrakan baru di tahun ini dengan mengadakan umrah plus konser di Jeddah, Arab Saudi pada 13 November 2025.

Dalam kesempatan itu, Slank akan berangkat dengan formasi lengkap, termasuk sang gitaris, Abdee Negara, yang sempat sakit.

“Kita masing-masing sudah pernah umrah, malah Ivan udah Haji, Abdee belum pernah, dan kita emang pengen banget umrah bareng Slank, dari zaman sebelum pandemi, nggak sempet terus, jadi baru kali ini. kita percayakan ke Makadinah Tour," kata Bimbim, di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi
Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi

Bimbim mengatakan, kalau perjalanan konser tur Slank kali ini sangat spesial. Dia pun memaknainya sebagai ajang menjaga hubungan baik dengan sesama manusia (habluminannas) serta meningkatkan kualitas ibadah kepada Tuhan (habluminallah).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134082/bunda_iffet-2u1a_large.jpg
Biodata dan Perjalanan Karier Bunda Iffet, Sosok Berjasa di Balik Slank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134081/bunda_iffet-omil_large.jpg
Bunda Iffet, Ibunda Bimbim Slank Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134080/bunda_iffet-JeXr_large.jpeg
Innalillahi, Bunda Iffet Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133647/slank-suTN_large.jpg
Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133643/slank-nt1i_large.jpg
Netral soal Polemik Royalti Musik, Slank: Kami Pemersatu Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/205/3106594/slank-fZbQ_large.jpeg
Impian Jadi Nyata, Mezzaluna Manggung Bareng Slank di Konser Ulang Tahun ke-41
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement