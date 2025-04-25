Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi

JAKARTA - Grup band Slank siap membuat gebrakan baru di tahun ini dengan mengadakan umrah plus konser di Jeddah, Arab Saudi pada 13 November 2025.

Dalam kesempatan itu, Slank akan berangkat dengan formasi lengkap, termasuk sang gitaris, Abdee Negara, yang sempat sakit.

“Kita masing-masing sudah pernah umrah, malah Ivan udah Haji, Abdee belum pernah, dan kita emang pengen banget umrah bareng Slank, dari zaman sebelum pandemi, nggak sempet terus, jadi baru kali ini. kita percayakan ke Makadinah Tour," kata Bimbim, di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Bimbim mengatakan, kalau perjalanan konser tur Slank kali ini sangat spesial. Dia pun memaknainya sebagai ajang menjaga hubungan baik dengan sesama manusia (habluminannas) serta meningkatkan kualitas ibadah kepada Tuhan (habluminallah).